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Play Store’daki açıkları ortaya çıkardı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.05.2018 08:44 | Son Güncelleme

McAfee son yaptığı araştırmalarda, Google Play Store üzerindeki bazı uygulamaların Kuzey Kore lehine kötü amaçlı şekilde kullanıldığını ortaya koydu.

Play Store’daki açıkları ortaya çıkardı

Kuzey Kore’nin dünyaya olan etkisi sanal alemde de varlığını hissettiriyor. Sun Team adı verilen devlete ait siber ordu görünüşe göre kurbanlarını Google’ın mağazası üzerinden de avlamış. McAfee kaynaklı haberlere göre mağaza üzerinde bir malware üçlüsü oluşturulmuş.

Bu uygulamalar yüklendiğinde kurbanın telefonunda yer alan mesajlar, fotoğraflar, rehber bilgileri gibi detaylar Kuzey Kore’deki bu ekip tarafından çalınıyor. Bahsi geçen uygulamalar ise güvenlik odaklı; Fast Applock ve AppLockFree olarak açıklandı.

Ayrıca hedef cihaza, kişinin Facebook hesabı üzerinden de ulaşmaya çalışan bu zararlı yazılımlar, bu yöntemlerle belirli komutlar göndererek bazı bulut sistemlere veriler de göndermeye çalışmış.

McAfee yaptığı açıklamada yazılımların çok erken fark edildiğini, hali hazırda mağazadan da kaldırıldığını açıkladı. Rapora göre durumdan yaklaşık sadece 100 cihaz etkilenmiş.

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Anahtar Kelimeler:
Play Store McAfee Google Play Store Kuzey Kore

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