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PlayStation 4 için önemli güncelleme

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 17.01.2018 10:29 | Son Güncelleme 5 saat önce

Konsol dünyasında Sony’nin önemli bir rolü var. Geçtiğimiz nesilde satış rakamları bazında Microsoft ile başabaş bir görünüm sergileyen Sony, 2013 sonrası aradaki farkı açmayı başarmıştı. Elbette bunda PlayStation 4 pazarlamasında izlenilen doğru yolun da önemli bir katkısı bulunuyor. Öyle görünüyor ki bu saatten sonra da PS4’ün bu nesilde herhangi bir konsol tarafından geçilmesi oldukça güç görünüyor.

PlayStation 4 için önemli güncelleme

Bilindiği üzere Sony, PlayStation 4’ü belirli aralıklarla güncelliyor. Bu güncellemeler genel anlamda güvenlik destekli oluyor. Fakat arada sisteme önemli özellikler katan bazı güncellemeler de yer alıyor. Örneğin 5.0 güncellemesi ile PlayStation 4 arayüzüne önemli özellikler getirilmişti.

5.0’dan sonra yayınlanacak olan en önemli güncelleme ise 5.50 olacak. Sony bu güncelleme ile PS4 arayüzünde bazı değişimlerin olacağını daha önceden belirtmişti. Fakat güncellemenin içeriği hakkında net bir bilgi verilmedi.

Sony tarafından geçtiğimiz gün konu ile ilgili yapılan açıklamada PS4 5.50 güncellemesi için kısa süreli bir beta sürecinin uygulanacağı belirtildi. Betaya katılmak isteyenlerin 23 Ocak tarihine kadar beta kayıtlarını gerçekleştirebilecekleri açıklandı.

Eğer PS4 5.50 beta sürecine dahil olmak istiyorsanız PS Plus üyesi olmanız gerekiyor. Ayrıca üyelikte belirttiğiniz yaşın da 18+ olması şartı mevcut.

Sony’nin güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı ise henüz kesinlik kazanmış değil. Bakalım yeni güncelleme ile PlayStation 4 ara yüzünde ne gibi değişiklikler olacak.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Sony playstation 4

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