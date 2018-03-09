PlayStation 4 için yeni güncelleme çıktı! Güncelleme ile gelen yenilikler neler?

PlayStation 4 oyuncularının uzun zamandır beta sürecinden çıkmasını beklediği 5.50 güncellemesi sonunda tüm cihazlar için yayınlandı. 460 MB’lık bir dosya boyutuna sahip olan güncelleme, PlayStation oyuncularının oyun deneyimini yükseltecek yeniliklere sahip.
EN DETAYLI EBEVEYN KONTROLÜ PLAYSTATİON 4’TE
Güncelleme ile gelen yeniliklerden ilki Supersampling modu. Bu mod sayesinde 4K görüntü desteğine sahip olan PS4 Pro, 2K veya daha düşük çözünürlüğe sahip bir televizyonla bağlantı kurduğunda görüntüyü optimize ederek daha iyi bir görüntü kalitesi sunuyor. Böylece, televizyonun çözünürlüğüne rağmen oyun deneyimi arttırılmış oluyor. Bu özellik şimdilik sadece PS4 Pro için geçerli. PS4’lere gelen bir diğer yenilik ise ebeveyn kontrolü için daha detaylı seçenekler sağlıyor. Yeni ebeveyn kontrol seçenekleri sayesinde anne babalar çocuklarının oyun oynayacağı saatleri ayarlayabiliyor ve çocuklar için çeşitli engeller koyabiliyor.
OYUNCULAR ŞİKAYET ETTİ SONY DÜZELTTİ
PlayStation’ın yeni güncellemesinin en önemli yeniliklerinden biri bildirimler kısmına geldi. Birçok kullanıcı bildirimlerin silinememesinden dert yanıyordu. Kullanıcılarına kulak veren Sony, yeni PlayStation güncellemesiyle birlikte bildirimlerin silinebilmesinin yolunu açtı. Böylece, can sıkıcı bildirimler silinebilir duruma getirildi. Ayrıca PS4 kullanıcıları, USB ile konsolda görüntüledikleri herhangi bir fotoğrafı kapak fotoğrafı olarak da atayabilecek.
PLAYSTATİON 4 GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR?
Yeni güncellemenin son yeniliği ise kütüphanede. Sony, PlayStation Plus aboneleri için kütüphane uygulamasına ayrıcalık getirdi. Bundan böyle, PlayStation Plus aboneleri kütüphaneye girdiklerinde kendilerine özel tasarlanmış bir bölüm görecek. Bu bölümde PS Plus üyeleri için sunulan ücretsiz oyunların tümü görüntülenebiliyor. Bu sayede ücretsiz oyunlara ulaşmak kolaylaşıyor. İkinci bir başka bölüm ise PlayStation VR (PSVR) oyuncuları için getirildi. Bu bölümde ise, PlayStation VR oyunları kütüphanede ayrı bir kategoride sıralanıyor. Böylece, PS VR oyunları diğer oyunlar ile karışmamış oluyor. Yeni güncellemeyi PS4’ünüzün yazılım güncelleme kısmından yükleyebilirsiniz. İyi oyunlar!
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