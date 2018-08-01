PlayStation 4'ün toplam satış rakamı açıklandı!

Bu yılın konsol kanadında satış bakımından oldukça iyi bir iş çıkaran Sony, her geçen gün satış konusunda rekor kırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sene PS4’e dair çıkarılan yazılım ve oyunların satış miktarı 50.6 milyon’dan 52 milyona çıkmıştı. Bu yıl yazılım ve oyun satışları konusunda bir açıklama yapılmasada, toplam konsol satışlarını öğrenme şansına erişmiş bulunuyoruz.

Tabii ki bu bağlamda bir artış söz konusudur ancak Sony'nin asıl dikkatini çeken konu ise konsol satışı. PlayStation 4'ün toplam satış rakamı 82.2 milyona ulaştı.

PlayStation 4'ün toplam satış rakamları açıklandı!

2013 yılında çıkışını gerçekleştiren PS4'ün 5 yıldır piyasada olan bir cihaz olduğu düşünülürse, bu rakamın Sony kanadı için bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Ömrünü yavaş yavaş dolduran konsol, eminiz aynı başarıyı yeni nesil konsollarda da gösterecektir.

Konsol satışlarında en etkili olan konular arasında özel oyunlarında bir etkisi mevcut tabii ki. Bildiğiniz gibi God of War, serinin en çok satan oyunu konumuna yerleşmiş durumda. Özel paketler ile satışa çıkan popüler oyun, bu yıl içerisinde mutlaka daha fazla konsol sattıracaktır.

Tabii ki bizim gibi silip süpüren oyuncular dışında. Eh Spider-Man'in de yolda olduğunu ve özel bir konsol sürümü ile çıkacağını da hesaba katarsak... Yemede yanında yat Sony.

Kaynak: Teknolojioku

