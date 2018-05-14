PlayStation 5 gelişmesi şoke edecek! Yeni Playstation'dan kötü haber geldi

Sony'nin sevilen oyun konsolu PlayStation'ın 5'inci sürümü için oyunseverleri yakından ilgilendiren yeni bir açıklama geldi.

Sony Interactive Entertainment Amerika CEO'su Shawn Layden, E3 2018'de PS5'in tanıtılacağı iddialarına yanıt verdi.

E3'te yeni bir donanım ürününün gösterilmeyeceğini açıklayan CEO, bu açıklaması ile yeni PlayStation'ın bu yıl tanıtılacağı iddialarının da zayıflamasına neden oldu.

