PlayStation oyuncularına yaz indirimi müjdesi!

Sony PlayStation Plus PlayStation oyuncularının çoklu olarak çevrimiçi oyunlar oynamasına imkan tanıyor. Ancak servis bu kadarı ile de yetinmiyor, aylık olarak ücretsiz oyunlar dahi sunuyor. Tabi bu hizmetin de bir ücreti oluyor. Şirket, 3 aylık PS Plus üyeliği için 74,99 TL istiyor. Ancak Firma, bugün yaptığı duyuru ile 3 aylık PS Plus paketinde büyük bir indirime gitti.

PLAYSTATİON PLUS FİYATLARINA YAZ GELDİ

PS Plus fiyatı 74,99 TL olan 3 aylık PlayStation Plus üyeliği, yaz mevsiminin ortalarına yaklaştığımız şu günlerde yaza özel olarak indirime girdi. %25 oranında indirime giren 3 aylık paketin yeni fiyatı 55,99 TL oldu. Fakat bu fiyattan PS Plus üyeliği almak için fazlasıyla acele etmek gerekiyor.

İndirimli PlayStation Plus üyeliği için 9 Temmuz tarihine kadar başvuru yapmak gerekiyor. Yani indirimli üyelik için şunun şurasında sadece birkaç gününüz var.