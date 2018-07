PlayStation Plus sahiplerine Netflix müjdesi!

Daha öncesinde de PlayStation kullanıcıları adına çeşitli kampanyalar gerçekleştiriliyordu. Bunun en büyük örnekleri arasında Spotify'ı gösterebiliriz.

Şimdi de PS Plus kullanıcıları için güzel bir haberimiz var. Özellikle aklınızın ucundan Netflix satın almak geçiyorsa işte şimdi fırsat bu fırsat diyebiliriz. Öncelikle bu kampanya sadece 8 Ağustos tarihine kadar geçerli olan bir kampanya. Kullanıcılar 3 ay boyunca sürecek PS Plus üyeliği ve Netflix aboneliği için 74,99 TL ödeyecek ve her iki platformdan da faydalanabilecek.

Ancak kampanya için limitli bir stok mevcut. Bu noktada eğer kampanya ilginizi çektiyse, vakit kaybetmeden değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. PS Store'dan kampanyalı aboneliği satın aldıktan sonra 5 gün içerisinde e-postanıza gelecek mail ile Netflix aboneliğiniz de tamamlanmış olacak.

Kampanyadan eğer bir Netflix üyeliğiniz varsa da faydalanabileceksiniz. Halihazırda uzatılmı aboneliğiniz bulunuyorsa PS Plus yanında verilen aylar aboneliğinizin üzerine ek olarak eklenecek. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar PlayStation Store üzerinden Plus bölümüne gidebilir ve kampanyanın detaylarına ulaşabilirler. Şimdiden hayırlı olsun o zaman.

Kaynak: Teknolojioku