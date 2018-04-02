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PlayStation VR indirime gitti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.04.2018 17:13 | Son Güncelleme

Sanal gerçekliğin oyunlarla buluşması oldukça ses getirmişti. PC tarafında HTC Vive ve Oculus Rift bu görevi üstlenirken, konsol tarafında ise oyunlar PlayStation VR’a yönelmişti. Sanal gerçeklik gözlüklerinin oyuna ayrı bir heyecan kattığı inkar edilemez.

PlayStation VR indirime gitti

Kuşkusuz her oyun sever bu tecrübeyi deneyimlemek ister. Fakat ne var ki VR gözlüklerinin yüksek fiyatları buna engel teşkil ediyor. Öyle ki ülkemizde de satılan PlayStation VR fiyatı, PS4’ün fiyatından daha pahalı.

Özellikle Sony, VR alanında önemli işler yapıyor. Bu sektörü canlı tutmak isteyen Japon teknoloji devi, hem yazılımsal, hem de donanımsal anlamda somut adımlar atıyor. PlayStation VR için yeni oyunlar geliştirmek bir yana, 2 – 3 ayda bir PS VR için pek de eski olmayan yapımları PS Plus üyelerine ücretsiz olarak sunuyor.

Bu durumun önündeki tek engel ise PS VR’ın 2000TL’ye yaklaşan fiyatı. Bugün Sony Türkiye garantili bir VR paketi almak istediğinizde 1900TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Fakat bu fiyatın 1500 TL seviyelerine düşmesi an meselesi diyebiliriz.

Keza geçtiğimiz günlerde Sony, PS VR paketinin Avrupa ve Amerika fiyatın yüzde 25’lik bir indirime gitti. Amerika’da 400 dolara satılan paket 300 dolara, Avrupa’da ise 400 euro’ya satılan paket 300 euro’ya düştü.

Henüz Sony Türkiye’den indirimle alakalı bir haber gelmedi. Fakat Avrupa’daki indirim muhtemelen bizi de etkileyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation VR teknoloji

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