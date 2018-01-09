PlayStation VR’ın yılı olacak

Hali hazırda, Oculus Rift, PlayStation VR ve HTC Vive’ın bu teknolojideki uç ürünler olduğunu dile getirebilir. Daha alt seviyelerde ise akıllı telefon destekli Gear VR ve Google DayDream gibi uygun fiyatlı VR setleri bulunmakta. Fakat bizi ilgilendiren kısmın, oyun odaklı üretilen VR setleri olduğunu dile getirebiliriz. Öyle görünüyor ki 2018’de bu VR cihazlarına olan talep daha da artacak.

Bilindiği üzere PC’de VR tecrübesini yaşamak isteyenlerin önünde 2 farklı seçenek mevcut. Bunlardan birisi Oculus Rift iken diğeri ise HTC Vive. Aynı keyfi PS4’te yaşamak isteyen oyun severler içinse sadece tek bir seçenek var. O da PlayStation VR.

Hali hazırda PS VR için özel olarak geliştirilmiş olan 150 oyun mevcut. Hatta Sony tarafından paylaşılan son rakamlara göre bu oyunlar dünya genelinde 1.22 milyon kopya satmış durumda. İşin ilginç yanı ise Sony’nin şimdiye kadar 2 milyondan fazla VR cihazı sattığını belirtmesi.

Sony, oyun sayısının yeterli olmadığını ve 2018’de 150 olan oyun sayısının 280’e çıkacağını belirtiyor. Üstelik bu oyunlar arasında AAA kalitesindeki yapımlar da mevcutmuş. Şimdiden 2018 için PlayStation VR’ın yılı yakıştırmasını yapabiliriz. Bakalım Sony bizlere ne gibi sürprizler sunacak?

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