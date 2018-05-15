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Popüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'da

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2018 16:27 | Son Güncelleme

Okey en heyecanlı ve çekişmeli hali 101 Okey nasıl oynanır? 101 Okey'in kurallarını öğrenip 101 Çanak Okey Android ve iPhone oyunu ile internetten üzerinden başkalarına karşı oyun oynayabilir, "Çanak"ı kırıp ödülleri toplayabilirsiniz.

Popüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'da

Klasik okey oyununun pabucu dama atıldı. Daha fazla taşla oynanan 101 okey farklı kuralları ve çekişmeli yapısıyla büyük ilgi çekiyor. Pek çok kişi cep telefonlarında internetten 101 Okey oynayarak vakit geçiriyor. Siz de Android cep telefonlarına ve iPhone'a indirilebilen 101 Çanak Okey oyunu ile keyifli vakit geçirebilir gerek dostlarınızı davet edeceğiniz masada güzel oyunlar oynayabilir gerekse de internetten başka insanlarla sıkı bir rekabete girebilirsiniz.

101 Çanak Okey oyunu için tıklayınız (Android)

101 Çanak Okey oyunu için tıklayınız (iPhone)

CEP TELEFONU ve TABLETLERDE GERÇEKÇİ OYUN KEYFİ

Akıllı cep telefonları hayatımıza girdiğinden bu yana artık oyunların en büyük adreslerinden biri oldular. Hele hızlı internet sayesinde internetten diğer başka kişilerle online olarak oyun oynamak çok kolaylaştı. Artık okeye dördüncü arama derdi 101 Çanak Okey gibi uygulamalarla kalmadı. 101 Çanak Okey uygulaması da gerek masa tasarımı gerekse de diğer oyuncularla sohbet imkanı gibi özellikleri ile cep telefonunuzda gerçekçi bir 101 Okey deneyimi sunuyor.

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101 OKEY NASIL OYNANIR?

Normal okeye göre daha fazla kurala ama daha heyecanlı bir oynanışa sahip olan 101 Okey, aynı adı paylaştığı iskambil oyununa çok benziyor. Kabaca 101'in okey ile birleşmiş hali olarak tanımlanabilecek 101 Okey oyunu katlamalı da oynanabiliyor.

101 okey 1, 3, 5, 7 gibi tek haneli tur sayılarında oynanır. Turların sonunda en az puanı yiyen oyuncu, tüm oyunun galibi olur. 101 Çanak Okey oyunu da kullanıcılara tur sayısına göre oyun masası seçme imkanı vermektedir.

Normal okey de olduğu gibi okey taşı oyun öncesinde belli olur ve oyun sırasında istenilen yere kullanılabilir. Tabii okey atarak bitirmek bu oyunda da rakiplere ekstra puanı yazdırmanızı sağlıyor. Hem 101 hem de normal okeyde olan çifte gitmek de 101 Çanak Okey oyununda mümkündür.

Oyunun akışı içinde oyuncu her kendisine sıra geldiğinde iki seçeneğe sahiptir. İster yerden yani ortadan taş çekebilir veya yanındaki oyuncunun kendisine attığı taşı alabilir. Ancak kendisine atılan taşı alırsa elini açmak zorundadır.

İskambildeki 101 oyunu gibi 101 okeyde de ıstakadaki per oluşturan taşların puan değeri 101 veya üzeri olduğunda oyuncu taşlarını masaya indirebilir yani elini açabilir. Yalnız normalde okeyde olduğu gibi 12-13-1 şeklinde sıralama yapılamadığının altını çizelim. Oyunda elini açmış başka bir oyuncu varsa elindeki taşları söz konusu oyuncunun eline işleyebilir. Perlerin dışında elinde tek taş kalan oyuncu turu kazanır. Yani taşlarınızı indirip işledikten sonra elinizde hiç taşınız kalmıyorsa bitemezseniz. Elinde 1 taş kalmış olması gerekir. Bunu yaptığınızda turu kazanırsınız ve diğer oyuncular ellerindeki taşlar kadar ceza puanı yerler.

Elini elden bitiren yani elindeki taşların hepsini bir seferde açıp işleyebilen veya çifte gidip açan oyuncu rakiplerine 2 kat puan yedirir.

KATLAMALI OYUN İLE RAKİPLERİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK

101 Okey oyununu isterseniz katlamalı isterseniz katlamasız oynayabilirsiniz. Katlamalı oyun daha zorlayıcı ama heyecanlıdır. Katlamalı oyunca bir oyuncu örneğin 110 puan ile elini açmış olsun. Bundan sonra eliniz açacak kişinin 111 puanı bulması gerekmektedir. Yani elinizi ne kadar yüksek açarsanız rakipleri o kadar zora sokarsınız.

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101 OKEY TAMAM, PEKİ ÇANAK NEDİR?

Normal 101 Okey kurallarını öğrendik peki popüler 101 Çanak Okey oyunundaki çanak neyin nesi oluyor. 101 Çanak Okey oyununda başarılı oyuncular çanakla daha fazla ödüllendiriliyor. Yani okeye dönmek çifte gitmek gibi riskler alıp da başarılı olursanız bunun karşılığı daha fazla oluyor. Çanağı kırıp büyük ödüle sahip olabiliyorsunuz. Böylece oyuncular risk almaya teşvik ediliyor ve daha heyecanlı 101 okey masaları oluşuyor.

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