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Popüler oyun Fornite'in Nintendo Switch sürümü geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2018 11:40 | Son Güncelleme

Ortaya çıkan bir başvuru popüler oyun Fortnite'ın Nintendo Switch'e geleceği iddialarını güçlendirdi.

Popüler oyun Fornite'in Nintendo Switch sürümü geliyor!

Dünyanın en çok oynanan Battle Royale oyunlarından biri olan Fortnite, platformlar arasında da oldukça fazla kitleye sahip. Hem konsollarda hem de PC platformunda formunu koruyan oyun, anlaşılan şimdiden Nintendo'nun en son çıkan el konsolu Switch'e geliyor.

Kore Oyun Derecelendirme Kurulu'nun Fortnite'ı Switch için derecelendirmesi üzerine sızan bu bilgi, eminiz Switch kullanıcılarını mutlu edecektir. Bugün ortaya çıkan başka bir söylenti de, Fortnite'ın Switch versiyonunun E3 2018'de duyurulacağı yönündeydi.

Anlaşılan bu yıl E3 konusunda biraz oyuncular şanssız gibi duruyor. Henüz etkinliğe iki hafta kalmasına rağmen şimdiden birçok yapımın sızıntısı etraflarda kol geziyor. Bu durum bazı oyuncuların etkinlik hevesini kaçırabilir maalesef. Yinede etkinliği canlı olarak yapımcılar eşliğinde izlemek eminiz daha zevkli olacaktır. Bakalım bu sızıntı gerçekten de doğru çıkacak mı göreceğiz.

Fortnite şu anda PlayStation 4, Xbox One, PC ve akıllı telefonlar üzerinde ulaşılabilir durumda. Epic Games Switch versiyonunu henüz resmi olarak duyurmadı.

Fortnite Nintendo Switch'e geliyor!

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Anahtar Kelimeler:
Fornite Nintendo Switch teknoloji

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