HABER

Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.04.2018 18:23 | Son Güncelleme

Kripto para Verge coin ile ortaklık kuran PornHub, bünyesindeki porno yıldızlarını sokağa çıkarttı. PornHub, yıldızlarını sokak sokak dolaştırıp ücretsiz Verge coin dağıttırdı.

PornHub kripto para Verge ile gittiği ortaklığı sokağa indirdi. Daha önce PornHub Premium'a Verge coin ile ödeme seçeneği getiren ünlü yetişkin sitesi, şimdi de bünyesinde çalışan porno yıldızları Asa Akira, Bridgette B ve Alix Lynx’e bolca Verge Coin verdi ve halkın arasına yolladı.

PORNHUB'IN YILDIZLARINDAN BİLGİ ALANA BEDAVA VERGE COİN

PornHub'ın yıldızları Asa Akira, Bridgette B ve Alix Lynx ellerindeki Verge coin yüklü çuvalları alıp Kaliforniya’da bulunan teknoloji merkezi Silikon Vadisi’ne gitti. Ünlü isimler lüks arabalara binip sokak sokak gezerek insanları Verge coin ile tanıştırdı. Yıldızlar ayrıca bilgi alanlara Verge coin hediye etti.

porno

PORNHUB VERGE VİDEOSUNU YOUTUBE'A YÜKLEDİ

Söz konusu dağıtımın renkli görüntüleri PornHub'ın resmi YouTube sayfasında yayınlandı. Konuyla alakalı açıklama yapan PornHub Başkan Yardımcısı Corey Price, Verge ile olan işbirliğini  "Sadece bizim için ve yetişkin endüstrisi için heyecan verici bir haber değil, aynı zamanda kripto alanı için heyecan verici." sözleriyle anlattı. Verge'ün 1 numaralı geliştiricisi Justin Sunerok ise PornHub ile yapılan ortaklığın Verge için büyük bir gelişme olduğunu söyledi.

Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!
Meral Akşener gözyaşlarını tutamadıMeral Akşener gözyaşlarını tutamadı
İşte Mutlu Kaya'nın son hali...İşte Mutlu Kaya'nın son hali...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PornHub Verge Coin Verge Coin

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
başlıkta neden bitcoin yazıyor o zaman?
Diğer Haberler
Bukalemun gibi telefon: Honor 10 tanıtıldı!

Bukalemun gibi telefon: Honor 10 tanıtıldı!

Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!

Sonunda geliyor! iPhone SE 2 gerçek olmaya çok yakın!

OnePlus 6 ile o beklenilen özellik geliyor!

OnePlus 6 ile o beklenilen özellik geliyor!

10 saniyede milyonlar kazandırdı!

10 saniyede milyonlar kazandırdı!

Razer Phone ağını genişletiyor!

Razer Phone ağını genişletiyor!

Oppo A3 Görüldü

Oppo A3 Görüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.