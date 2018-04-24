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Porsche’a tutuklama şoku!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Almanya’daki federal savcılar, 2015’te yaşanan “dieselgate” skandalı soruşturması kapsamında Bavyera ve Baden-Wuerttember’da Porsche’a ait 10 farklı yerde arama gerçekleştirdi.

Porsche’a tutuklama şoku!

Alman otomotiv devi Porsche’a açılan egzoz emisyon manipülasyonu soruşturması hız kesmeden devam ediyor. Markanın güç aktarma organları geliştirme şefi Joerg Kerner geçtiğimiz günlerde Alman polisi tarafından tutuklandı. Polis tutuklama gerekçesi olarak Volkswagen Group’un adının karıştığı dizel emisyon ihlalleri gösterildi. Gözaltında tutulan Joerg Kerner, 2004 yılında VW Group markalarından Audi’ye katılmıştı. Kerner’ın geçtiğimiz yıl tutuklanan VW Group mühendislerinden Wolfgang Hatz ile uzun süre birlikte çalıştığı biliniyor. Ayrıca Kerner, eski Volkswagen CEO’su Matthias Mueller‘in Porsche’da yöneticilik yaptığı dönemdeki yakın ilişkileri sebebiyle Mueller’in kara kutusu olarak görülüyor.

2018 başlarında, yaklaşık 80.000 Volkswagen, Audi ve Porsche marka otomobilde bulunan 3.0 V6 dizel motorda egzoz emisyon değerlerini yanıltan ve testleri manipüle edebilecek nitelikte yazılım tespit edildi. Bunun üzerine markalara soruşturma açıldı.

Porsche CEO’su Oliver Blume, soruşturma ve tutuklama ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak Cuma günü Reuters haber ajansına verdiği demeçte “Yargı, markamızı emisyon değerlerini manipüle eden yasadışı yazılımlar kullanmakla suçluyor. Tüm bu iddiaları reddediyoruz ve markamızın ismini temize çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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Almanya Porsche

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