Porsche Cayenne E-Hybrid yollarda!

Alman otomotiv devi Porsche, merakla beklenen elektrikli SUV modelini piyasaya çıkardı. Porsche, büyük rağbet gören Cayenne SUV serisini üçüncü nesil Cayenne E-Hybrid ile genişletti. Yeni Cayenne E-Hybrid, mevcut modele kıyasla çok daha yüksek performans ve verime sahip. Ayrıca, markanın Panamera 4 E-Hybrid modelinde kullanılan PHEV teknolojisini kullanıyor.

Porsche, üçüncü nesil Cayenne’de daha çok powertrain noktasında bir takım iyileştirmeler gerçekleştirmiş. Mevcut modelde kullanılan 10.8 kWh kapasiteli lityum-iyon piller 14.1 kWh kapasiteli olanlarla değiştirilmiş. Standart 230 V gücünde bir elektrik bağlantısı ile 7 saat 48 dakikalık bir sürede tamamen şarj olan piller isteğe bağlı 7.2 kW’lık şarj aleti ile 2 saat 18 dakikada şarj oluyor. Ayrıca aracın şarj ve durumu Porsche Connect uygulaması ile uzaktan izlenebilir. Tüm bu iyileştirmeler ile birlikte aracın elektrikli menzili 44 km’ye çıkarıldı. Bunun yanı sıra Cayenne E-Hibrid sadece elektrik motorunu kullanarak 135 km/s hıza ulaşabiliyor.