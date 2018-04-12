Portre modu tek kameralı telefonlara geliyor

Peki tek kameralı telefona sahip olanlar portre modundan nasıl yararlanacak. Tabi ki Instagram’la. Sosyal medyanın popüler uygulaması yeni “Focus” çekim modu sayesinde kullanıcılara portre modu tadında bir deneyim sunuyor. İşin güzel yanıysa Focus çekim modunun hem ön, hem de arka kamera da çalışıyor olması. Elbette bunun için de bazı şartlar mevcut. Her ne kadar bu mod tek kameralı telefonlarda çalışıyor olsa da elinizdeki modelin çok eski olmaması gerekiyor.

Yapılan açıklamada Instagram’ın yeni modunun iPhone 6s ve sonrası modellerde çalıştığı belirtiliyor. Aynı şekilde bu mod Android tarafındaki modellerde de kullanılabilir olacak. Fakat bu konu hakkında net bir bilgi yok. Yani Focus modunun hangi Android modellerinde çalıştığına ilişkin net bir acıkama yapılmış değil.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Focus modunu kullanabilmek için Instagram’ın son sürümünü (39.0) telefonunuza kurmuş olmanız gerekiyor.

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