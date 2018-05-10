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Power Max P20 : Pil derdine son

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.05.2018 07:59 | Son Güncelleme

Artan kapasiteler ve hızlı şarj – kablosuz şarj gibi özellikler paylaşılsa da genele bakıldığında pil sorunu hala ciddi bir sorun ve Energizer’dan bu sorunu halletmek adına yeni bir adım geldi. İşte Power Max P20!

Power Max P20 : Pil derdine son

Günümüzde akıllı telefonlarda en büyük sorun olarak “pil ömrü” konusunu gösterebiliriz. Zaten bu konuda sürekli bahsediyor ve haberler yapıyoruz. Artan kapasiteler ve hızlı şarj – kablosuz şarj gibi özellikler paylaşılsa da genele bakıldığında pil sorunu hala ciddi bir sorun ve Energizer’dan bu sorunu halletmek adına yeni bir adım geldi.

Power Max P20 özellikleri!

Energizer, yeni telefonu Power Max P20’yi tanıttı. Bu ürün için “telefonu bulunan bir batarya” tanımlaması da yapılabilir. Zira ürün, 4000mAh pile sahip. 31 gün boyunca bekleme modunda kalabiliyor ya da 2G’de 40 saat konuşma imkanı sunuyor.

En dikkat çekici özelliği ise, diğer telefonları şarj edebiliyor olması. Zaten bu bir akıllı telefon değil. Acil durumlar için bir featured phone görevi görürken akıllı telefonunuzun azalan pil seviyesine de takviyeler gerçekleştirmek üzere tasarlandı.

Telefonda yer alan bağlantı noktalarından bir tanesi standart USB type-A girişi ve böylece diğer telefonları hızlı bir şekilde şarj etme şansınız var.

Bu arada, üründe Spreadtrum SC6531E çipset, 2.8-inch 240x320px ekran, VGA kamera, dual sim desteği, FM Radyo ve MP3 oynatıcı gibi özelliklerin olduğunu belirtelim.

Energizer Power Max P20’nin bu ay itibarıyla yurt dışında satışa çıkması bekleniyor.

Keloğlan için ilk tanıtım videosu yayınlandı

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Anahtar Kelimeler:
Power Max akıllı telefon

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