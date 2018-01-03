HABER

Prisma’dan sürpriz başarı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 03.01.2018 10:59 | Son Güncelleme 4 saat önce

Geçtiğimiz gün paylaşılan bilgilere göre, popüler fotoğraf filtreleme uygulamasının 1.5 sene gibi kısa bir süre de 50 milyondan fazla indirildiği belirtildi. Özellikle bir dönem oldukça popüler olan bu uygulama, şu aralar birçok kullanıcı tarafından terk edilmiş olsa da hala önemli bir kitleye sahip.

Prisma’dan sürpriz başarı!

Akıllı telefonlarda en çok önem verilen özelliklerden birisi de kamera kalitesi. Özellikle de son birkaç senede, üst segment modellerin, profesyonel fotoğraf makineleri ile yarışacak seviyeye geldiklerini söylemek mümkün. Fakat sizlerin de takdir edebileceği üzere, çeşitli yazılım ve uygulamalar olmadan kameranın çok kaliteli olması pek bir işe yaramıyor. İşte tam olarak bu gibi durumlarda devreye Prisma ve benzeri fotoğraf uygulamaları giriyor.

Akıllı telefonlar için yayınlanmış olan yüzlerce fotoğraf uygulaması mevcut. Bu uygulamalara baktığımızda, bir çoğunun birbirini andırdığını söyleyebiliriz. Fakat arada Prisma gibi özgün içerikler sunan uygulamalar da çıkmıyor değil. İlk olarak iOS için yayınlanan Prisma, sonrasında ise 2016’nın ortalarına doğru Android için kullanıma sunulmuştu.

Geçtiğimiz gün paylaşılan bilgilere göre, popüler fotoğraf filtreleme uygulamasının 1.5 sene gibi kısa bir süre de 50 milyondan fazla indirildiği belirtildi. Özellikle bir dönem oldukça popüler olan bu uygulama, şu aralar birçok kullanıcı tarafından terk edilmiş olsa da hala önemli bir kitleye sahip.

Prisma’yı türevi uygulamalardan ayıran en önemli özelliği, fotoğrafları Picasso ve Munk’un eserlerine benzer bir şekilde işlemesiydi. Bu özellik, kısa sürede dikkatleri bu uygulamanın üzerine çekmişti. Gerçekten de fotoğraf uygulamalarına baktığımızda, öyle özgün, orijinal işler çıkaran uygulamaların hayli az olduğunu görüyoruz. Bu tarz özgün uygulamalarının sayısının artmasının şart olduğunu da söyleyebiliriz.

LG’den 8K Çözünürlükte Dünyanın En Büyük OLED Ekranı

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji prisma

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

2017 enflasyonu belli oldu

2017 enflasyonu belli oldu

İlginizi Çekebilir

WhatsApp internet olmadan nasıl kullanılır?

WhatsApp internet olmadan nasıl kullanılır?

Hızlı ve kesintisiz bir internet deneyimine ne dersiniz?

Hızlı ve kesintisiz bir internet deneyimine ne dersiniz?

Katlanabilir Ekrana Sahip Olacak Olan Galaxy X’in Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Katlanabilir Ekrana Sahip Olacak Olan Galaxy X’in Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Samsung Galaxy S9 ve S9+ mor renk ile gelebilir

Samsung Galaxy S9 ve S9+ mor renk ile gelebilir

iPhone X fiyatı cep yakıyor! Peki özellikle ekranı korumak için ne yapmalısınız?

iPhone X fiyatı cep yakıyor! Peki özellikle ekranı korumak için ne yapmalısınız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Cep telefonunuz el bombasına dönüşmesin' uyarısı

'Cep telefonunuz el bombasına dönüşmesin' uyarısı

Galaxy A8 2018 satışa hazır

Galaxy A8 2018 satışa hazır

Parmak izi ile açılan ekran

Parmak izi ile açılan ekran

Galaxy S9 üretilmeye başlıyor, resmen geliyor!

Galaxy S9 üretilmeye başlıyor, resmen geliyor!

Bankalar bir bir bitcoin'leri donduruyor!

Bankalar bir bir bitcoin'leri donduruyor!

Unutulan WiFi şifresi nasıl bulunur?

Unutulan WiFi şifresi nasıl bulunur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.