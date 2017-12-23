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Profesyonellere taş çıkartın

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 23.12.2017 12:04 | Son Güncelleme 13 saat önce

Huawei’nin üstün performanslı kamerasıyla daha öncekilere hiç benzemeyen fotoğraflar çekmenin keyfini yaşayabilirsiniz.

Profesyonellere taş çıkartın

Huawei’nin akıllı telefon kamerasında bulunan Leica lens farkıyla şimdiye kadar keşfettiğiniz her sokağa, her caddeye ve her açıya yeniden hayran oluyorsunuz.

Mükemmel keskinlik; renk dağıtmama ve yansıma engelleme özelliğine sahip lenslerle artık her kare daha profesyonel ve her açı daha da güzel.

Bahsi geçen lensler güzel kareler yakalamanızı sağlarken, bildiğiniz sokakları yeniden keşfetmenin de mutluluğunu yaşıyorsunuz. Gün doğumunda ve gün batımında; Kadıköy- Beşiktaş Vapuru’nda ya da daha önce keşfetmediğiniz ara sokaklarda İstanbul’un tüm güzel anlarını biriktirebilmek mümkün.

Serdar-ı Ekrem’den Galata Kulesi’ne doğru çıkan yollarda İstanbul’un büyülü atmosferinde kaybolurken lenslerin keskinliğiyle harika kareler yakalayabilir; tarihi semt Balat’ın küçük kafelerinde ve rengarenk binaları arasında lenslerin renk dağıtmama özelliğiyle çektiğiniz fotoğraflara herkesi hayran bırakabilirsiniz.

Yansıtmayan kameranızla günün her anı her yerde çekilen benzersiz karelerde şehri yeniden keşfetmenin heyecanını yaşayabilirsiniz.

Fotograf galerisi için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Huawei

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