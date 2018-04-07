HABER

Project One Hypercar için start verdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.04.2018 15:08 | Son Güncelleme

Mercedes-AMG Project One Hypercar ile Nürburgring Pistinde tüm zamanların rekorunu kırmak istiyor. Ancak bu pistin rekoru hala ünlü F1 pilotu Stefan Bellof kontrolündeki Porsche 956’da. 1983 yılında yapılan rekor tur tam 6 dakika 11 saniyede tamamlandı.

Project One Hypercar için start verdi!

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz için yüksek performanslı araçlar üreten Mercedes-AMG yeni performans aracının seri üretimi için gün sayıyor. “Project One” olarak adlandırılan yeni hypercar şirketin İngiltere’deki Brixworth fabrikasında üretime geçecek.

Şirketin CEO’su Tobias Moers, “Project One ile Nürburgring Pistinde tüm zamanların rekorunu kıracağız. Ancak bu zorlu rekor için doğru bir sürücü bulmamız gerekiyor.” dedi.

Pistteki güncel rekorlardan birisi ise Porsche 911 GT RS’nin 6 dakika 47 saniyelik turu ile gerçekleşti. AMG CEO’su Moers, Project One’ın 1350 kg ağırlığında olduğunu ve 675 kg downforce üreteceğini açıkladı. 1.6 litrelik V8 hibrid motor kullanan araç yaklaşık 1100 beygir güç üretecek. Project One  şaşırtıcı performansı ile altı saniyenin altında 0-200 km/s hız seviyesine çıkarken maksimum 350 km/s hıza ulaşabiliyor.

Nürburgring Pistinde rekor denemesi yapacak olan dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Carl Hamilton ilk kez hibrid bir hypercarı kontrol edecek.

2019 yılı itibariyle Birleşik Krallık’ta seri üretimine başlanacak olan Project One için 275 örneğin üretilmesi planlıyor. Ancak birim fiyatı 2.4 milyon Sterlin olan araç için yaklaşık 1100 talep geldi.

Arnold Schwarzenegger, acil olarak açık kalp ameliyatına alındı

Rusya'dan ABD'ye çok sert mesajRusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyinCanan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mercedes benz otomobil araba

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
OnePlus 6 en güçlü olmak için geliyor

OnePlus 6 en güçlü olmak için geliyor

Yeni God of War için konsolunuzda yer açın

Yeni God of War için konsolunuzda yer açın

New York’ta gözler önüne çıktı!

New York’ta gözler önüne çıktı!

Far Cry 5, beklentileri fazlasıyla aştı

Far Cry 5, beklentileri fazlasıyla aştı

RAZER Ornata Chroma’ya yakından bakın

RAZER Ornata Chroma’ya yakından bakın

Huawei P20 Pro’yu sizler için inceledik

Huawei P20 Pro’yu sizler için inceledik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.