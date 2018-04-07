Project One Hypercar için start verdi!

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz için yüksek performanslı araçlar üreten Mercedes-AMG yeni performans aracının seri üretimi için gün sayıyor. “Project One” olarak adlandırılan yeni hypercar şirketin İngiltere’deki Brixworth fabrikasında üretime geçecek.

Şirketin CEO’su Tobias Moers, “Project One ile Nürburgring Pistinde tüm zamanların rekorunu kıracağız. Ancak bu zorlu rekor için doğru bir sürücü bulmamız gerekiyor.” dedi.

Pistteki güncel rekorlardan birisi ise Porsche 911 GT RS’nin 6 dakika 47 saniyelik turu ile gerçekleşti. AMG CEO’su Moers, Project One’ın 1350 kg ağırlığında olduğunu ve 675 kg downforce üreteceğini açıkladı. 1.6 litrelik V8 hibrid motor kullanan araç yaklaşık 1100 beygir güç üretecek. Project One şaşırtıcı performansı ile altı saniyenin altında 0-200 km/s hız seviyesine çıkarken maksimum 350 km/s hıza ulaşabiliyor.

Nürburgring Pistinde rekor denemesi yapacak olan dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Carl Hamilton ilk kez hibrid bir hypercarı kontrol edecek.

2019 yılı itibariyle Birleşik Krallık’ta seri üretimine başlanacak olan Project One için 275 örneğin üretilmesi planlıyor. Ancak birim fiyatı 2.4 milyon Sterlin olan araç için yaklaşık 1100 talep geldi.

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