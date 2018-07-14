PlayStation 4‘ün bu neslin en çok satan konsolu olduğunu söylemek, yanlış olmayacaktır. Sony izlediği pazarlama stratejileri sayesinde en yakın rakibi olan Microsoft‘u uzak ara geride bırakmayı başardı.

Sony sadece PS4 satışlarını arttırmakla kalmadı. Bunun yanı sıra PS Store ve PS Plus gibi dijital hizmetlerin kullanımını da arttırdı. Öyle ki artık pek çok PS4 sahibi oyun satın almak için öncelikli olarak PS Plus‘ı tercih ediyor.

Peki geçtiğimiz ay PS Plus‘ta en çok satan oyunlar hangileriydi? Sony yayınladığı raporda, PS Plus’ın en çok satan oyunlarını da açıkladı. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri geçtiğimiz ay PS Store’da en çok satan oyunlar listesiyle baş başa bırakalım.

PlayStation 4

FIFA 18 Jurassic World Evolution God of War Gran Turismo Sport Grand Theft Auto V Horizon Zero Dawn The Crew 2 Need for Speed Payback Fallout 4 Detroit: Become Human The Last of Us Remastered Gang Beasts Rise of the Tomb Raider Battlefield 1 & Titanfall 2 Ultimate Bundle Minecraft: PlayStation 4 Edition Battlefield 4 The Witcher 3: Wild Hunt Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Far Cry 5 Battlefield 1

PlayStation VR

Robinson: The Journey Batman: Arkham VR Job Simulator Arizona Sunshine Drunkn Bar Fight Rick and Morty: Virtual Rick-ality DOOM VFR RollerCoaster Legends II: Thor’s Hammer Bravo Team Keep Talking and Nobody Explodes

Ek paketler ve oyun içi satın alımlar Fortnite Battle Royale – Wingman Starter Pack Fortnite Battle Royale – Starter Pack Fortnite – Standard Founder’s Pack Rocket League – Jurassic World Car Pack Call of Duty: WWII – The United Front: DLC Pack 3 Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds TOM CLANCY RAINBOW SIX: SIEGE – Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 3 Pass Call of Duty: Black Ops III The Giant Zombies Bonus Map Destiny 2 – Expansion Pass Fortnite – Deluxe Founder’s Pack

Galaxy Tab S4 için ilk görsel sızdırıldı



