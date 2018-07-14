PlayStation 4‘ün bu neslin en çok satan konsolu olduğunu söylemek, yanlış olmayacaktır. Sony izlediği pazarlama stratejileri sayesinde en yakın rakibi olan Microsoft‘u uzak ara geride bırakmayı başardı.
Sony sadece PS4 satışlarını arttırmakla kalmadı. Bunun yanı sıra PS Store ve PS Plus gibi dijital hizmetlerin kullanımını da arttırdı. Öyle ki artık pek çok PS4 sahibi oyun satın almak için öncelikli olarak PS Plus‘ı tercih ediyor.
Peki geçtiğimiz ay PS Plus‘ta en çok satan oyunlar hangileriydi? Sony yayınladığı raporda, PS Plus’ın en çok satan oyunlarını da açıkladı. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri geçtiğimiz ay PS Store’da en çok satan oyunlar listesiyle baş başa bırakalım.
PlayStation 4
PlayStation VR
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