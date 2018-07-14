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PS Store’da en çok satan oyunlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.07.2018 08:31 | Son Güncelleme

Sony, Avrupa PS Store üzerinden en çok satın alınan oyunların listesini yayınladı. İşte Haziran ayında PS Store’da en çok satan oyunlar.

PS Store’da en çok satan oyunlar

PlayStation 4‘ün bu neslin en çok satan konsolu olduğunu söylemek, yanlış olmayacaktır. Sony izlediği pazarlama stratejileri sayesinde en yakın rakibi olan Microsoft‘u uzak ara geride bırakmayı başardı.

Sony sadece PS4 satışlarını arttırmakla kalmadı. Bunun yanı sıra PS Store ve PS Plus gibi dijital hizmetlerin kullanımını da arttırdı. Öyle ki artık pek çok PS4 sahibi oyun satın almak için öncelikli olarak PS Plus‘ı tercih ediyor.

Peki geçtiğimiz ay PS Plus‘ta en çok satan oyunlar hangileriydi? Sony yayınladığı raporda, PS Plus’ın en çok satan oyunlarını da açıkladı. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri geçtiğimiz ay PS Store’da en çok satan oyunlar listesiyle baş başa bırakalım.

PlayStation 4

  1. FIFA 18
  2. Jurassic World Evolution
  3. God of War
  4. Gran Turismo Sport
  5. Grand Theft Auto V
  6. Horizon Zero Dawn
  7. The Crew 2
  8. Need for Speed Payback
  9. Fallout 4
  10. Detroit: Become Human
  11. The Last of Us Remastered
  12. Gang Beasts
  13. Rise of the Tomb Raider
  14. Battlefield 1 & Titanfall 2 Ultimate Bundle
  15. Minecraft: PlayStation 4 Edition
  16. Battlefield 4
  17. The Witcher 3: Wild Hunt
  18. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  19. Far Cry 5
  20. Battlefield 1

PlayStation VR

    1. Robinson: The Journey
  2. Batman: Arkham VR
  3. Job Simulator
  4. Arizona Sunshine
  5. Drunkn Bar Fight
  6. Rick and Morty: Virtual Rick-ality
  7. DOOM VFR
  8. RollerCoaster Legends II: Thor’s Hammer
  9. Bravo Team
  10. Keep Talking and Nobody Explodes
    Ek paketler ve oyun içi satın alımlar
  11. Fortnite Battle Royale – Wingman Starter Pack
  12. Fortnite Battle Royale – Starter Pack
  13. Fortnite – Standard Founder’s Pack
  14. Rocket League – Jurassic World Car Pack
  15. Call of Duty: WWII – The United Front: DLC Pack 3
  16. Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds
  17. TOM CLANCY RAINBOW SIX: SIEGE – Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 3 Pass
  18. Call of Duty: Black Ops III The Giant Zombies Bonus Map
  19. Destiny 2 – Expansion Pass
  20. Fortnite – Deluxe Founder’s Pack

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Anahtar Kelimeler:
PS Store oyun playstation 4 Sony

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