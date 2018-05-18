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PS Vita yavaş yavaş rafa kaldırılıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2018 09:13 | Son Güncelleme

Hatırlanacağı üzere PS Vita 2011’in sonlarına doğru satışa sunulmuştu. O zamanın şartlarına göre son derece güçlü bir teknik donanıma sahip olan el konsolu, kısa sürede iyi bir satış grafiği yakalamayı da başarmıştı. Fakat akıllı telefonların sıçrama dönemiyle, PS Vita’nın çıkış dönemi kesişince olanlar oldu.

PS Vita yavaş yavaş rafa kaldırılıyor

Akıllı telefonlar bir anda taşınabilir el konsollarının yerini almaya başladı. Bu bağlamda Vita satışları da adeta çakıldı. Vita satışlarının düşmesi, bu konsol için oyun geliştiren firmaları da etkiledi. Keza pek çok 3. parti oyun yapımcısı, Vita için geliştirdikleri oyunları iptal etme kararı almıştı. Sony, kendi bünyesindeki stüdyolarıyla Vita’nın ömrünü uzatmaya çalışsa da bu pek mümkün olmadı.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni bir habere göre, Sony artık PS Vita için fiziksel oyun üretimini de rafa kaldırmak istiyormuş. Yani artık teknoloji mağazalarında Vita için çıkan oyunlar kutulu olarak satılmayacak. Bu oyunlar sadece dijital olarak satışa sunulacak.
Gerçi herşeyden önce şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Zaten son yıllarda Vita için öyle ahım şahım oyunlar çıkmıyordu. Görünen o ki 2020 itibariyle bu el konsoluna olan destek tamamen de kesilebilir. Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
PS Vita Sony

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