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PS4 Pro 500 milyon özel sürümü geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2018 10:22 | Son Güncelleme

PlayStation’ın toplam bazda 500 milyonluk satış barajını aşması şerefine PS4 Pro 500 milyon özel sürümü satışa sunuluyor. İşte konu hakkındaki detaylar.

PS4 Pro 500 milyon özel sürümü geliyor!

Konsol denildiğinde akla gelen ilk isim hiç şüphesiz PlayStation olacaktır. Günümüzde konsol sektöründe Microsoft ve Nintendo gibi isimler de boy gösteriyor olsa da Sony’nin yeri oyuncularda ayrıdır.

1994 yılında ilk PlayStation ile başlayan devir, günümüzde PlayStation 4 ile devam ediyor. Aradan geçen 24 yılı aşkın sürede, PlayStation, PlayStation One, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, PlayStation Vita ve PlayStation 4 konsolları ile oynama şansına eriştik.

Peki PlayStation markası altında satışa sunulmuş olan konsollar toplamda kaç milyonluk satış rakamına ulaştı dersiniz? Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation konsolları 1994’ten günümüze toplamda 525.3 milyonluk satış rakamına ulaşmış durumda.

Sony’de bu başarının şerefine özel bir konsol tasarlama kararı almış. PS4 Pro 500 milyon özel sürümü ismiyle satışa sunulacak olan konsol, toplamda 50.000 adet üretilecek. ABD’de 500 dolardan satışa sunulacak olan konsol 2 tb HDD, PS kamera, dikey stand ve mono kulaklık ile gelecek.

PS4 Pro 500 milyon özel sürümü, Amerika, Avrupa ve Japonya’da satışa sunulacak. Bu konsolun Avrupa ile birlikte Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor. Elbette PS4 Pro 500 milyon özel sürümü, artan kurun da etkisiyle ülkemizde 3000 – 4000 TL aralığında bir fiyata sahip olacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

Yeni PS4 Pro işte böyle görünecek

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation PS4 Pro

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