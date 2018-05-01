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PS4 satış rakamı açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

PlayStation 4 bu nesle adeta damga vuran konsol oldu. Sony’nin doğru stratejileri sayesinde PS4, bu nesildeki en önemli rakibi Xbox One’a bile fark attı.

PS4 satış rakamı açıklandı

Aslında bu o kadar da kolay olmadı. Nitekim bir önceki nesilde Xbox 360 ve PS3 satış rakamları kafa kafayaydı. Dolayısıyla, Microsoft da kendisine özgü bir kitleye ulaşmayı başarmıştı. Fakat Xbox One’ özel oyun çıkmaması, bunun aksine PlayStation 4 için yayınlanan “exclusive” oyun sayısının günden güne artması, Sony’i konsol pazarının hakimi konumuna getirdi.

Peki gelelim asıl sorumuza. 2013 yılında satışa sunulan PlayStation 4, çıkışının üzerinden geçen yaklaşık olarak 5 senelik süre içerisinde ne kadar satmıştır? Sony, 2018’in ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı raporunda bunlardan da bahsetti.

Japon konsol devinin açıkladığı rakamlara göre, Sony geçtiğimiz çeyrekte 2.5 milyon PS4 dağıtımı gerçekleştirdi. Toplamda dağıtılan PS4 sayısı da 79 milyonu aşmış oldu. Elbette bu miktar son tüketiciye ulaşan miktarı ifade etmiyor. Yani Sony, elektronik marketlere ve diğer perakendecilere dağıttığı toplam miktarı açıkladı.

Öte yandan PS Plus abone sayısına ilişkin de bazı bilgiler verildi. geçtiğimiz yıla oranla PS Plus abone sayısının 7.8 milyon kişi artarak 34.2 milyona ulaştığı açıklandı. Bu gerçekten de önemli bir başarı. Öte yandan PS4 için satılan oyun sayısının da 247 milyon olduğunu hatırlatalım. Dip not olarak, henüz Microsoft cephesinden Xbox One satışlarına ilişkin net bir açıklama gelmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation Sony Xbox One

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