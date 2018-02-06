PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor

PTT Messenger, modern iletişim araçları arasındaki yerini alıyor. Türkiye coğrafyasında iletişimin yüz yıllardır vazgeçilmez bir unsuru olan PTT, posta ve telgraf hizmetini PTT Messenger aracılığıyla dijital çağa uydurmuş oldu. Peki, öncelikle kamu personellerinin, ardından vatandaşların hizmetine açılacak olan PTT Messenger nedir? İşte, 'Yerli Whatsapp' olarak ilan edilen uygulama hakkında bazı bilgiler

İlk olarak Başbakan Binali Yıldırım tarafından Zeytin Dalı Operasyon merkezine canlı bağlantı için kullanılan PTT Messenger, vatandaşların da araştırdığı uygulama oldu. Milli mühendislik ürünü olarak üretilen ve milyonlarca kişinin görüntülü ve yazılı olarak anlık mesajlaşmasına imkan tanıyan PTT Messenger, popüler anlım mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a rakip olacak.

Milli ve güvenli kurumsal anlık mesajlaşma aracı olarak kullanılabilecek PTTMessenger'ın, bilgi güvenliği kapsamında milli çözüm olduğu için güvenli iletişimle dışa bağımlılığı gidermesi amaçlanacak. Uygulama ile dosya ve medya gönderimi yapılabilecek, lokasyon paylaşımı da gerçekleştirilebilecek.