HABER

PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 06.02.2018 14:28 | Son Güncelleme

PTT Messenger uygulaması, ilk kez sınır bağlantısında kullanılarak dikkatleri üzerine çekti. Dünya çapında en çok kullanılan anlık iletişim uygulaması Whatsapp'a rakip olarak geldiği duyurulan PTT Messenger, geleneksel iletişim araçlarının piri PTT'nin modern iletişimdeki varlığını ortaya koyacak. Peki, PTT Messenger nasıl indirilecek? İşte, teknolojiyi yakından takip eden vatandaşların merakla araştırdığı PTT Messenger hakkında bazı bilgiler...

PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor

PTT Messenger, modern iletişim araçları arasındaki yerini alıyor. Türkiye coğrafyasında iletişimin yüz yıllardır vazgeçilmez bir unsuru olan PTT, posta ve telgraf hizmetini PTT Messenger aracılığıyla dijital çağa uydurmuş oldu. Peki, öncelikle kamu personellerinin, ardından vatandaşların hizmetine açılacak olan PTT Messenger nedir? İşte, 'Yerli Whatsapp' olarak ilan edilen uygulama hakkında bazı bilgiler

İlk olarak Başbakan Binali Yıldırım tarafından Zeytin Dalı Operasyon merkezine canlı bağlantı için kullanılan PTT Messenger, vatandaşların da araştırdığı uygulama oldu. Milli mühendislik ürünü olarak üretilen ve milyonlarca kişinin görüntülü ve yazılı olarak anlık mesajlaşmasına imkan tanıyan PTT Messenger, popüler anlım mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a rakip olacak.

Milli ve güvenli kurumsal anlık mesajlaşma aracı olarak kullanılabilecek PTTMessenger'ın, bilgi güvenliği kapsamında milli çözüm olduğu için güvenli iletişimle dışa bağımlılığı gidermesi amaçlanacak. Uygulama ile dosya ve medya gönderimi yapılabilecek, lokasyon paylaşımı da gerçekleştirilebilecek.

Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurdukBakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk

ÖNCELİKLE KAMU ÇALIŞANLARI DENEYECEK

Bir süre önce resmi sayfası üzerinden erişime açık olan PTT Messenger, tanıtımların başlamasıyla birlikte kurumun resmi sayfasından kaldırıldı. Öncelikle kamu görevlileri ve kurumlar arası iletişim için kullanılacak olan PTT Messenger, bu esnada teknik olarak da değerlendirilecek ve ihtiyaca yönelik geliştirilmeye devam edilecek. Testlerin tamamlanmasının ardından ise PTT Messenger vatandaşların erişimine açılacak.

İLK TANITIM CANLI YAYINDA YAPILDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın PTT Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir haberleşme sistemi hakkında bilgi verdiğini belirten Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Bilgi güvenliği çerçevesinde milli bir çözüm olan güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren, milli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, konum ve dosya paylaşımı tek bir platformda güvenli bir altyapı sağlayan yeni bir haberleşme sisteminin tanıtımı yapıldı. Yüzde yüz yerli ve yeni bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak. Sonra vatandaşların kullanımına da açılacak. Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla konuşmuş, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi almıştır. Önemli bir değişim, gelişme” dedi.

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyorduWhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Whatsapp'ta bomba değişiklik: Çok işinize yarayacak, dikkat!Whatsapp'ta bomba değişiklik: Çok işinize yarayacak, dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ptt messenger nedir ptt messenger nasıl indirilir Whatsapp yerli whatsapp

En Çok Okunan Haberler

Plakada yeni dönem başlıyor

Plakada yeni dönem başlıyor

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali şoke etti

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

Erdoğan: Ülkemizde tasarlanabilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

FETÖ'nün 'mini etek ablası' her şeyi itiraf etti!

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Carlos Kameni ile yollar ayrılıyor

İlginizi Çekebilir

Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek

Yok artık! Facebook artık bunu da bilecek

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor

Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor

Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı!

Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı!

Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü

Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü

Okuyucu Yorumları 19 yorum
yaklaşık 5-7 yıl sonra bunu kim kullandıysa yine içeri atarlar. ben whatsappa devam ediyorum. kullanmayacağım. gün gelir aleyhimize kullanır. ne çekiyorsa bu halk çekiyor zaten. baştakiler değişir, vatandaşı yargılar. o gider bu gelir böyle devam eder. Al birini vur ötekine
Ben ilk kullananlardan olacağım.
Mehmetçiğin askerliği sigortadan sayılsın prim günlerini devlet ödesin.
BU UYGULAMAYI KULLANMAK İSTERDİM AMA BU HÜKÜMETE GÜVENMEDİĞİM İÇİN, BİLGİ VE PAYLAŞIMLARIMIN GÜVENLİĞİNDEN TEREDDÜT ETTİĞİM İÇİN , KESİNLİKLE KULLANMAYACAĞIM. BURADA KAHROLSUN FAŞİZM DESEM, BİR ARKADAŞIMLA YAZIŞIRKEN TUTUKLANMAK İSTEMİYORUM.
yanlis isler yapan korkar
wharsahp tan yazinca bulamıyolar mi saniosun sen
@mrykslll Kime göre yanlış sıkıntı orda..
whatsapta milleti kolay kolay fişleyemiyorlardı bununla daha kolay olacak kısacası.
bir fişlenmedik o kalmıştı,elin oğlu neden yazışmaları depolayıp aleyhimizde kullansın,biz kendimiz istediğimiz gibi takip eder istediğimizi yaparız,özel hayatın ihlali bu kadar alenen yapılıyorsa nerede kaldı anayasadaki kişi hak ve özgürlük hürriyeti?
Gizlilik ve güvenlik durumu nedir bu PTT meseengerın, konuşmalar 3. kişiler tarafından görünüyorsa atın çöpe gitsin.
ne malum bu uygulamayla milleti dikizlemiyeceginiz.. kusura bakmayinda milletin guvenini kaybettiniz...
ne gerek? boş işler
gerek yok sonuçta başarısız olacak. Beklemesin zaten devlet milletin bu programı kullanmasını.
Bununda Sonu Sonradan BYLOCK gibi olur neme lazım Artık güvenmiyorum bu makamlara
Gayırlılsı diyelim icat çıkartık denmez ilk kez buna benzer uygulama 1988 yılında kulanıldı ve dahada geri tarihlere gidilebiliniri. Doğru dürüs icat icat etsek şaşırırım
PTT devlet kurumudur. WHATSAP ise özel bir kuruluş mesaj izleme için izinler ve onaylar gereklidir. Sizce ptt de izne gerek varmı yoksa bütün özeliniz ön izlemedenmi geçecek bir düşünün
sebep , daha iyi takip etmek
HAK YOK, HUKUK YOK, ADALET YOK BİRDE ÖZELİMİ BİLE BİLE ONLARLA PAYLAŞMAMMI İSYENİYOR. ŞAKA HERHALDE..
hukumet kendi bylockunu kuruyor anlaşılan.yarın biri gelir darbe yapar sonra bunu kullananları içeri tıkarlar.ptt sen onu bunu bırak milleti yeniden mektup yazmaya yönelt.
Diğer Haberler
Sanal sunucu sayısı bir yılda yüzde 60 arttı

Sanal sunucu sayısı bir yılda yüzde 60 arttı

Bomba gibi orta seviye telefon geliyor

Bomba gibi orta seviye telefon geliyor

Sevgililer Günü'nde gelecek bu tehlikeye hazırlıklı olun!

Sevgililer Günü'nde gelecek bu tehlikeye hazırlıklı olun!

Çinlilerin yeni gözdesi Huawei P20'den ilk görüntüler

Çinlilerin yeni gözdesi Huawei P20'den ilk görüntüler

Elektrikli otomobil 'Dava' ilgi çekiyor

Elektrikli otomobil 'Dava' ilgi çekiyor

Elon Musk'ın alev silahı için zor günler başlıyor

Elon Musk'ın alev silahı için zor günler başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.