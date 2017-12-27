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PUBG 1.0 sürümünün performansı nasıl?

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 27.12.2017 16:50 | Son Güncelleme 9 saat önce

PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın (PUBG)yayınlanan 1.0 sürümünde gördüğümüz bazı detayları sizlerle paylaşalım.

PUBG 1.0 sürümünün performansı nasıl?

PC platformunun rekortmen online oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), kısa süre önce “Erken erişim” statüsüne veda ederek 1.0 versiyonuna adım attı. Bu adımı milyonlarca oyuncu uzun süredir bekliyordu, zira daha az bug’lı ve daha performanslı bir oyun deneyimini herkes ister. Şu an Steam’de 69 TL’ye satılan oyun, 1.0 sürümüyle nasıl bir hal aldı dersiniz? Şüphesiz çoğunuz için bu soru pek önemli değil. Çünkü zaten oyunu oynuyorsunuz. Fakat oyuna henüz adım atmamış kitle için birkaç kelamımız var.

PlayerUnknown’s Battlegrounds 1.0 sürümünde dikkatimizi çekenler

– Ana ekran komple değişmiş. Menü sisteminde de değişiklikler var. Kimi oyunculara göre yeni menü sistemi çok karışık olmuş. Karakterinizi düzenleyebiliyor ve artık tecrübe puanlarınızı ve başarılarınızı biriktirebiliyorsunuz.

– Oyuna giriş yaptığınızda, bazen sadece sesleri duyuyorsunuz ve siyah ekrana bakıyorsunuz. Görüntü gelmiyor. Düzeltmek için oyunu kapatıp tekrar açmanız gerekiyor.

– Oyunda bir engelin üzerinde atlama konusu çok sıkıntılıydı. Bu yeni versiyonda atlama daha kolay olduğu gibi bir de düzgün tırmanma yeteneğimiz var artık.

– Ultra grafik ayarlarında dahi oyun artık daha performanslı çalışıyor. Bu demek değil ki hiç sorun yok. Özellikle hızlı koşma esnasında yaşanan lag’lar sebebiyle bir anda kendinizi daha geride bulabiliyorsunuz. Bir nevi sizi biri geri çekiyor sanki ve böylece düşmandan kaçamıyorsunuz. Bu fazlasıyla sık karşılaştığım ve çok can sıkan bir durum. Derhal düzeltilmesi gerekiyor.

– Kill Cam’in eklenmesi çok iyi olmuş. Sonuçta kocaman bir harita. Bazen sizi kimin vurduğunu göremediğiniz için sinir oluyor ve oyunu sorguluyorsunuz. Kill Cam sayesinde artık kim nereden saldırmış görebiliyorsunuz, tabii öldükten sonra.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji PUBG PlayerUnknown’s Battlegrounds

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