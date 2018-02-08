PUBG'de hile yapan şimdi yandı!

Battle Royale oyunlarını 30 milyon aktif kullanıcı ile zirveye ulaştıran son zamanların popüler oyunuPlayerUnknown's Battlegrounds'da hile ile savaş devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hile kullanan oyunculara dava açması ve geçtiğimiz Aralık ayında 1,500,000 oyuncuyu uzaklaştırması ile gündeme gelen oyun şimdi ise yeni bir ban dalgası ile gündemde.

Anti hile şirketi BattleEye'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ocak ayında 1,,044,000 kişinin daha oyundan banlandığını açıkladı. Bu ban dalgasının altında geçtiğimiz günlerde yayınlanan güncelleme ile gelen oyun içi optimizasyonların yanı sıra hilecilere karşı alınan ciddi önlemler yatıyor. PUBG hileciler ile olan savaşını kararlı bir şekilde devam ettireceğe benziyor.