PUBG Fortnite'a dava açtı

Gerek konsollarda gerek PC platformunda PUBG ve Fortnite, tartışmasız iki farklı rakip konumunda. Battle Royal oyunlarının popülaritesi artmaya başlamış, Fortnite’ın da piyasaya çıkmasıyla Battle Royal oyunlarının kullanıcı istatistikleri adeta tavan yapmıştı. Fakat ücretsiz olan Fornite’ın çıkışı, PUBG’nin bir numaradaki yerini kaybetmesine de neden olmuştu. Bu süre içerisinde araya H1Z1'de katıldı ancak onu şimdilik saf dışı bırakıyoruz.

Tüm bu rekabetlerin aslına bakılırsa pek tatlı bir şekilde ilerlediği söylenemez. PUBG ve Fortnite'ın arasındaki rekabet, PC ve konsollardan mahkeme salonlarına taşacak gibi duruyor. PUBG’nin yaratıcısı olan Güney Kore merkezli geliştirici PUBG Corp, telif hakkı ihlali nedeniyle Fortnite’ın yaratıcısı olan Epic Games’e dava açtı. PUBG Corp.’un iddiasına göre Fortnite, PUBG’nin bir kopyası olma niteliğini taşıması.

Daha öncesinde de bu konuda şikayetlerini dile getiren PUBG Corp., anlaşılan pek rakip seven bir firma değil. Ancak unutmamak gerekir ki Güney Koreli PUBG Corp., oyun dünyasında yankı uyandıran PUBG’yi geliştirmek için ABD merkezli Epic Games’in Unreal Engine motorunu kullanmak için lisans izni almıştı. Elbette o zamanlar iki şirket arasında bir rekabet söz konusu değildi. Açılan bu dava sonucunda nasıl bir karara bağlanılacak hep beraber bekleyip göreceğiz.

https://www.teknolojioku.com/oyun/pubg-fortnitea-dava-acti-5b0d197f8ca78056d212cef3

