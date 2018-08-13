Dünyanın en çok oynanan Battle Royale oyunlarından biri olan PUBG, Lite olarak isimlendirilen versiyonu ile birlikte daha düşük seviye akıllı telefonlara merhaba dedi.

Giriş ile orta segment için hazırlanan PUBG Mobile artık oynanabilir hale gelecekken, oyunun orjinal sürümünden çok daha düşük bir performans vaat ettiğini de belirtmeden geçmeyelim. Instagram Lite üzerinden DM atamamak gibi düşünün. Bazı önemli özellikler Lite versiyonu içerisinde bulunmayacak maalesef.

Lite'ın belki de oyuncuları ne mutlu eden yanı batarya ve kota dostu oluşu. Oyunda grafikler ana sürüme göre çok daha basit bir şekilde tasarlanmış olabilir ama bataryanız ve internetiniz artık öyle kolay kolay bitmeyecek. Yani bu sürüm ana sürüme göre internet paketinizden çok daha düşük bir oranı çalıyor.

PUBG Lite Android APK yayınlandı!

Sunduğu içerik ve detaylara göre ana sürümden herhangi bir farkı bulunmayan yapımda, 100 kişi yerine 40 kişi ile maç yapabiliyorsunuz. Bu sizi ne kadar olumsuz etkiler açıkçası orası tartışılır.