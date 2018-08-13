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PUBG Lite Android APK yayınlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2018 13:52 | Son Güncelleme

Android sürümü için geliştirilen PUBG Lite APK'si bugün itibariyle Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilmeye başlanıldı.

PUBG Lite Android APK yayınlandı!

Dünyanın en çok oynanan Battle Royale oyunlarından biri olan PUBG, Lite olarak isimlendirilen versiyonu ile birlikte daha düşük seviye akıllı telefonlara merhaba dedi.

Giriş ile orta segment için hazırlanan PUBG Mobile artık oynanabilir hale gelecekken, oyunun orjinal sürümünden çok daha düşük bir performans vaat ettiğini de belirtmeden geçmeyelim. Instagram Lite üzerinden DM atamamak gibi düşünün. Bazı önemli özellikler Lite versiyonu içerisinde bulunmayacak maalesef.

Lite'ın belki de oyuncuları ne mutlu eden yanı batarya ve kota dostu oluşu. Oyunda grafikler ana sürüme göre çok daha basit bir şekilde tasarlanmış olabilir ama bataryanız ve internetiniz artık öyle kolay kolay bitmeyecek. Yani bu sürüm ana sürüme göre internet paketinizden çok daha düşük bir oranı çalıyor.
PUBG Lite Android APK yayınlandı!

Sunduğu içerik ve detaylara göre ana sürümden herhangi bir farkı bulunmayan yapımda, 100 kişi yerine 40 kişi ile maç yapabiliyorsunuz. Bu sizi ne kadar olumsuz etkiler açıkçası orası tartışılır.

Ayrıca yayınlanan haritalarda 8x8 kilometre yerine 2x2 kilometre olarak tasarlanırken, ses kalitesi ve performansı da ana sürüme göre biraz daha kalitesiz duruyor.

Tüm bu eksikliklere rağmen PUBG Mobile Lite, oyunculara eğlenceli vakitler geçirtmeyi vaat ediyor. Eğer siz de oyunu telefonunuza APK ile yüklemek istiyorsanız, buradan ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

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PUBG Lite Android APK PUBG teknoloji

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