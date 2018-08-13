Dünyanın en çok oynanan Battle Royale oyunlarından biri olan PUBG, Lite olarak isimlendirilen versiyonu ile birlikte daha düşük seviye akıllı telefonlara merhaba dedi.
Giriş ile orta segment için hazırlanan PUBG Mobile artık oynanabilir hale gelecekken, oyunun orjinal sürümünden çok daha düşük bir performans vaat ettiğini de belirtmeden geçmeyelim. Instagram Lite üzerinden DM atamamak gibi düşünün. Bazı önemli özellikler Lite versiyonu içerisinde bulunmayacak maalesef.
Lite'ın belki de oyuncuları ne mutlu eden yanı batarya ve kota dostu oluşu. Oyunda grafikler ana sürüme göre çok daha basit bir şekilde tasarlanmış olabilir ama bataryanız ve internetiniz artık öyle kolay kolay bitmeyecek. Yani bu sürüm ana sürüme göre internet paketinizden çok daha düşük bir oranı çalıyor.
PUBG Lite Android APK yayınlandı!
Sunduğu içerik ve detaylara göre ana sürümden herhangi bir farkı bulunmayan yapımda, 100 kişi yerine 40 kişi ile maç yapabiliyorsunuz. Bu sizi ne kadar olumsuz etkiler açıkçası orası tartışılır.
Ayrıca yayınlanan haritalarda 8x8 kilometre yerine 2x2 kilometre olarak tasarlanırken, ses kalitesi ve performansı da ana sürüme göre biraz daha kalitesiz duruyor.
Tüm bu eksikliklere rağmen PUBG Mobile Lite, oyunculara eğlenceli vakitler geçirtmeyi vaat ediyor. Eğer siz de oyunu telefonunuza APK ile yüklemek istiyorsanız, buradan ilgili sayfaya gidebilirsiniz.
Kaynak: Teknolojioku
Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği
Doktor kontrolünü geciktirdi, penisi kurudu
Patara'daki manzara profesörü isyan ettirdi: Adam çöp atıp, donunu asıyor
Asansörde iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti
Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil
Bir anda çekmeye başladı! İçinden çıkana inanamadı
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: İşi silah olan silahına sarılsın
40 bin yıllık tay fosili bulundu!
Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum