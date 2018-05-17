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PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.05.2018 08:50 | Son Güncelleme

PUBG Mobile için yeni haritanın da eklendiği geniş çaplı bir güncelleme yayınlandı. PUBG Mobile bu güncelleme ile PC’ye yakın bir oyun deneyimi sunacak gibi görünüyor.

PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

Windows platformunda yer alan PUBG, rakibi Fortnite’ın hamlesini görmüş ve mobil platforma adım atmaya karar vermişti. Çıkışını gerçekleştirdiğinde bir takım sorunları da beraberinde getiren PUBG Mobile, bugün çok geniş çaplı bir güncelleme aldı.

PUBG’nin mobil sürümüne gelen güncelleme ile sürüm 0.5.0’a yükseliyor. Bu güncelleme ile oyunda çöl haritası olarak geçen Miramar oyuna ekleniyor. Dilerseniz gelin PUBG’ye gelen dev güncellemenin detaylarına yakından bakalım.

Yenilikler

– Çöl haritası “Miramar” beğeninize sunuluyor. Bakalım yeni araç ve silahların hepsini bulabilecek misin?
– Yeni İlerlemeli Görevler: Seviye atladıkça ilerleme ödüllerini al ve yeni görevleri tamamla.
– Haftalık Aktivite görevleri: Aktivite yoğunluğuna göre ödülleri kazan.
– Yerel olarak hızlı takım kurma: 6 haneli kodu girerek yakınındaki arkadaşlarla takım kur.
– Birliktelik ve Bağlantı: Oyun içinde arkadaşlarınla etkileşime geçerek Birlikteliğini geliştir. Birlikteliğin belli bir seviyeye ulaştığında da Bağlantı kur.
– Bölgeler: Artık bulunduğun bölgeyi ve bayrağını seçebilirsin.
– Her dil için ayrı sohbet kanalı: Artık dil tercihine göre fazladan bir sohbet kanalı daha açılacak.
– Yeni avatarlar.
– 2. Sezon’dan itibaren ulaştığın her üst kademe için ödül alabileceksin.
– Yeni giysi ve öğeleri beğenip satın alabileceğin Dükkân hizmete açıldı.
– Özel indirimli öğeleri satın alabileceğin Gizli Zula eklendi.
İyileştirmeler
– İzleyici modu daha akıcı hâle geldi.
– Yakın dövüş için saldırı ses ve efektleri eklendi.
– Paraşüt kamerası daha akıcı hâle geldi.
– Paraşütün ilk açılma hızı masaüstü versiyonla uyumlu hâle geldi.
– Koşu esnasında tırmanma denetlemesi iyileştirildi.
– Görüntü kalitesi seçenekleri tüm cihazlarla uyumlu hâle geldi.
– Kapı çarpma ses efektleri eklendi.
– Kişisel bilgi ve sonuçların gösteriminde iyileştirmeler.
– Takım daveti sürecinde iyileştirmeler.
Oyunun Android sürümünü buradan ve iOS sürümünü ise buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Son olarak oyunun Android sürümünü Windows için yayınlanan resmi emülatör ile PC’den klavye ve mouse kombini ile oynayabileceğinizi belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
PUBG mobile teknoloji oyun

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