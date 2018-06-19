PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

PC ve Xbox One’ın ardından mobil platformlara da Tencent Games sayesinde gelen PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile, bugün dev güncelleme aldı. OTA üzerinden sunulan bu güncelleme ile oyuna FPS modu gibi birbirinden güzel özellikler ekleniyor. Peki, bu özellikler arasında neler yer alıyor?
OTA üzerinden sunulan güncelleme ile oyuna gelen en büyük yenilik 1. şahıs bakış açısı yani FPS modu oluyor. Artık mobil oyuncular da konsol ve PC oyuncuları gibi FPS modunu kullanabilecek. İşte gelen o yenilikler!
1.1. Şahıs bakış açısı (FPS)
2.1. Sezon Royale Bileti
3.Dar alan: Küçültülmüş harita artırılmış kaynak ve hava yardımı
4.Silah ve uçak kaplamaları
5.Cephanelikteki silarları inceleme opsiyonu
6.Tabancalara özel arayüz
7.Yakın dövüş silahlarıyla lastik patlatabilme
8.Takım arkadaşını susturabilme
9.Maç bitimi sonuçlar ekranı
10.Kademe koruma
11.Asyalı karakter modelleri
12.Duygular
13.2 sosyal ağ hesabını bağlayabilme
14.Oda kartları
15.Dükkanda yeni öğeler
16.Öğeleri hediye edebilme
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