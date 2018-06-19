PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

PC ve Xbox One’ın ardından mobil platformlara da Tencent Games sayesinde gelen PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile, bugün dev güncelleme aldı. OTA üzerinden sunulan bu güncelleme ile oyuna FPS modu gibi birbirinden güzel özellikler ekleniyor. Peki, bu özellikler arasında neler yer alıyor?

OTA üzerinden sunulan güncelleme ile oyuna gelen en büyük yenilik 1. şahıs bakış açısı yani FPS modu oluyor. Artık mobil oyuncular da konsol ve PC oyuncuları gibi FPS modunu kullanabilecek. İşte gelen o yenilikler!

1.1. Şahıs bakış açısı (FPS)

2.1. Sezon Royale Bileti

3.Dar alan: Küçültülmüş harita artırılmış kaynak ve hava yardımı

4.Silah ve uçak kaplamaları

5.Cephanelikteki silarları inceleme opsiyonu

6.Tabancalara özel arayüz

7.Yakın dövüş silahlarıyla lastik patlatabilme

8.Takım arkadaşını susturabilme

9.Maç bitimi sonuçlar ekranı

10.Kademe koruma

11.Asyalı karakter modelleri

12.Duygular

13.2 sosyal ağ hesabını bağlayabilme

14.Oda kartları

15.Dükkanda yeni öğeler

16.Öğeleri hediye edebilme

Yapay zeka desteği orta segmente geliyor

