PUBG Mobile güncellemesi ile gelen yenilikler

PC ve Xbox One‘da yer alan PUBG, geçtiğimiz aylarda mobil platformlar olan iOS ve Android‘e de adım atmıştı. PUBG Mobile olarak uygulama mağazalarında yer alan oyun, bugün geniş çaplı bir güncelleme aldı.

Güncelleme ile sürüm 0.7.0‘a yükselen oyuna yeni silahların eklenmesinin yanından yeni oyun modları da eklendi.

Eğlence Modu – Savaş



– Yeni ve hızlı bir tür Eğlence modu.

Yeni Silah



– SLR Keskin Nişancı Tüfeği eklendi.

– Hafif El Tutamağı, Yarım El Tutamağı, Başparmak Tutamağı eklendi.

– Dikey El Tutamağı ve Açılı El Tutamağı parametreleri değiştirildi.

Başarımlar



– Birçok eğlenceli ve bir o kadar da zorlu, uzun soluklu hedefler eklendi. Bu hedeflere ulaşarak unvan ve giysi kazan.

Unvanlar



– Unvanlar eklendi. Oyuncular artık herhangi bir unvanı seçerek isimlerinin önüne ekleyebilirler.

Klanlar



– Oyuncular artık Klan oluşturabilir veya Klanlara katılabilirler. Böylece Klan hizmet nişanına, görevlerine ve Klan Dükkânına erişim sağlayabilirler.

Bölgeler



– Bölgesel sıralamalara göz atarak en iyinin kim olduğunu gör.