PUBG Mobile güncellendi

PUBG Mobile her geçen gün güncellemeler ile gelişmeye ve oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor. PUBG Mobile, yeni güncellemesiyle engebeli Mirimar ve Erangel arazilerindeki aksiyonu büyütüyor. iOS ve Android oyuncuları, savaş alanının ufak bir bölümünde takımların yoğunlaşabileceği, yeni ve soluksuz bir ortam sunan Savaş Moduna merhaba diyecekler.
Her bir takımın hedef ilk 100 puana ulaşmak olacak ve oyunda herhangi bir takım 100 puana ulaşana kadar karakterler sürekli olarak canlanabilecek. Bu modda önemli olan unsur bir takım halinde hareket etmek.
Oyuncular her bir rakibi öldürdüklerinde üç puan, yatan düşmanı öldürdüklerinde bir puan ve takım arkadaşlarını koruduklarında ise bir puan kazanacaklar.
PUBG Mobile Temmuz güncellemesi, Savaş Moduna ek olarak klan sisteminin gelişiyle, oyunculara bir araya gelip birlik kurmaya teşvik ediyor. Oyuncular, klan yaratıp özel klan simgeleri oluşturabilir ve seviye atlayıp görevleri tamamlayarak özel ödüller kazanabilirler.
Kaynak: Teknolojioku
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