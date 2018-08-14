PUBG Mobile Lite yayında

PlayerUnknown’s Battlegrounds namı diğer PUBG, uzun bir süre önce iOS ve Android platformlarında PUBG Mobile sürümü ile oyuncuların karşısına çıkmıştı. Oyunun geliştiricisi Tencet, bugün ise düşük donanımlı Android telefonlar için PUBG Mobile Lite sürümünü yayınladı.
1 GB RAM’e sahip telefonlarda bile çalışan Lite sürüm, 250 MB boyutunda yer kaplaması ile 8 GB depolama alanına sahip telefonları rahatlatıyor. Şimdilik test aşamasında olan Lite sürüm, ana oyuna göre farklılıklar barındırıyor. Bu farklılıklar arasında harita boyularının daha düşük olması ve oyuncu sayısının 40 ile sınırlandırılması dikkat çekiyor.
Grafikler açısından da daha düşük deneyim sunan Lite sürümü nasıl indireceğinizi bu haberimizde anlatıyoruz. Rehberimize geçmeden önce Lite sürümün PUBG üyeliği üzerinden çalışmadığını sadece misafir modundan hizmet verdiğini belirtelim.
PUBG Mobile Lite nasıl indirilir?
1.Adım: PUBG Mobile’ın Lite sürümünü buradan PC’ye indirin.
2.Adım: PC’ye Winrar veya 7-Zip gibi arşiv uygulamasını indirin.
3.Adım: İndirdiğiniz XAPK dosyasını arşiv uygulaması ile klasöre çıkartın.
4.Adım: Çıkan dosyalar içerisinden com.tencent.iglite.apk dosyasını telefonuna atın.
5.Adım: Klasör içerisinde yer alan Data>com.tencent.iglite konumunda yer alan dosyayı direkt Android>obb dizinine kopyalayın.
6.Adım: Telefonunuzdan com.tencent.iglite.apk dosyasını kurun.
Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra oyunun Lite sürümünü kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu sürümün henüz deneme aşamasında oldunu ilerleyen günlerde Final sürümü ile karşımıza çıkacağını belirtelim.
Lite sürümün bize göre en eksik yanı sunuculara erişmede problemlerin olması ve kendi hesabınız ile giriş yapmamanız. Kendi hesabınız ile giriş yapamadığınız için oyundaki ilerlemenizi kaydedemiyorsunuz. Eğer telefon değiştirirseniz Lite sürümdeki ilerlemeniz kayboluyor.
Misafir modu ile giriş opsiyonunun Final sürümde; Facebook, Twitter ve Mail ile giriş ile çeşitlendirilmesi bekleniyor. Daha küçük haritada ve 100 yerine 40 kişi ile mücadele etme sorunu maalesef ki çözülmeyecektir. iPhone X’da bile aşırı ısınan PUBG Mobile, PC ve Xbox One sürümlerinde olduğu gibi ciddi optimizasyon sıkıntıları çekiyor.
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