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PUBG optimizasyon sorununu Ekim ayında çözülüyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.08.2018 10:22 | Son Güncelleme

PUBG optimizasyon sorununu çözmek için düğmeye bastı. PlayerUnknown’s Battlegrounds güncelleme takvimine göre oyun çok yakın bir süre içerisinde tüm sorunlarından kurtulacak. İşte PUBG güncellemeleri hakkında son detaylar!

PUBG optimizasyon sorununu Ekim ayında çözülüyor!

Battle Royale türünde en çok oynanan oyun olan PUBG, çıktığı günden beri optimizasyon sorunu çekiyordu. High-end bilgisayarlarda bile FPS düşmesi sorununa sahip olan PUBG, bugün çok önemli bir duyuru yaptı. fix.pubg.com sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre; PUBG optimizasyon sıkıntılarından bu yıl bitmeden kurtulacak.

PUBG güncelleme takvimine göre; Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında büyük çaplı güncellemeler yayınlanacak. Bu güncellemeler oyundaki sorunları kökten çözecek. Çözüme kavuşturulacak sorunlar arasında; uygulama performansı, sunucu performansı ve eşleştirme sistemi yer alıyor.

PUBG hilecilere de geçit vermeyecek. Baştan aşağıya yenilenecek olan Anti-Cheat sistemi sayesinde oyunda hile yapanlar hakkında yasal takip bile başlatılabilecek. PUBG, bu sorunları hem PC hem de Xbox One platformunda aynı anda çözüme kavuşturacak.

Rakibi Fortnite‘a göre yazılım açısından çok geride kalan PUBG, son güncellemeler ile rakibine diş söktürecek gibi görünüyor. Bakalım PUBG güncellemeleri ile orta seviye bilgisayarlar bile oyunu stabil bir şekilde çalıştırabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
PUGB PlayerUnknown’s Battlegrounds

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