HABER

Qualcomm anlaşmasına sıcak bakmıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.03.2018 17:42 | Son Güncelleme

Son dönemlerde teknoloji gündemini fazlasıyla meşgul eden konulardan birisi de Broadcom ile Qualcomm arasındaki anlaşma süreci.

Qualcomm anlaşmasına sıcak bakmıyor

Bilindiği üzere geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Broadcom, yonga seti pazarının önemli isimlerinden biri olan Qualcomm’u satın almak için hisse başına 70 dolarlık bir teklif yapmıştı. Fakat bu teklif Qualcomm’lu yetkililer tarafından reddedilmişti. Sonrasında Broadcom cephesi teklifini 82 dolara kadar çıkarsa da bu karşı tarafı ikna etmeye yetmedi. Fakat görünen o ki bu anlaşmanın önündeki tek engel, Qualcomm’lu yetkililer değil.

Bilindiği üzere ABD son dönemlerde teknoloji alanındaki üretimin ülke içerisine kaydırılması konusunda yoğun çaba sarf ediyor. Hatta bu politika sonucunda bir ara Apple ve Trump yönetimi arasındaki ipler de hayli gerilmişti.

Hal böyleyken, ABD yönetimi Qualcomm’un Broadcom’a satılmasına pek sıcak bakmıyor. Bilindiği üzere Broadcom, ABD’de kurulmuş fakat sonradan Singapurlu bir şirkete satılmıştı. Hali hazırda merkezi Singapur’da bulunan şirketin, faaliyet alanı ise yoğun olarak ABD.

Hemen hemen tüm üst düzey yöneticileri de ABD’li olan şirket yine de Birleşik Devletler Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından onay alamayacak gibi görünüyor.

Elbette CFIUS şimdilik beklemede. Zira ortada henüz el sıkışılmış bir anlaşma bulunmuyor. Fakat bu anlaşma olsa dahi, CFIUS’un Qualcomm’u kolay kolay Broadcom’a teslim etmeye niyeti yokmuş gibi görünüyor.

Konsollar oyun sektörünün önünün tıkıyor

Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Qualcomm Broadcom teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!

Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Facebook’a dava açtı!

Facebook’a dava açtı!

HTC U12’nin tüm özellikleri ortaya çıktı

HTC U12’nin tüm özellikleri ortaya çıktı

3 arka kameralı telefon

3 arka kameralı telefon

AMD Yine Döktürdü: Ryzen 2700X’in Gücü Sızdı

AMD Yine Döktürdü: Ryzen 2700X’in Gücü Sızdı

Facebook’da güvenliği elden bırakmayın

Facebook’da güvenliği elden bırakmayın

WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!

WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.