Qualcomm anlaşmasına sıcak bakmıyor

Bilindiği üzere geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Broadcom, yonga seti pazarının önemli isimlerinden biri olan Qualcomm’u satın almak için hisse başına 70 dolarlık bir teklif yapmıştı. Fakat bu teklif Qualcomm’lu yetkililer tarafından reddedilmişti. Sonrasında Broadcom cephesi teklifini 82 dolara kadar çıkarsa da bu karşı tarafı ikna etmeye yetmedi. Fakat görünen o ki bu anlaşmanın önündeki tek engel, Qualcomm’lu yetkililer değil.

Bilindiği üzere ABD son dönemlerde teknoloji alanındaki üretimin ülke içerisine kaydırılması konusunda yoğun çaba sarf ediyor. Hatta bu politika sonucunda bir ara Apple ve Trump yönetimi arasındaki ipler de hayli gerilmişti.

Hal böyleyken, ABD yönetimi Qualcomm’un Broadcom’a satılmasına pek sıcak bakmıyor. Bilindiği üzere Broadcom, ABD’de kurulmuş fakat sonradan Singapurlu bir şirkete satılmıştı. Hali hazırda merkezi Singapur’da bulunan şirketin, faaliyet alanı ise yoğun olarak ABD.

Hemen hemen tüm üst düzey yöneticileri de ABD’li olan şirket yine de Birleşik Devletler Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından onay alamayacak gibi görünüyor.

Elbette CFIUS şimdilik beklemede. Zira ortada henüz el sıkışılmış bir anlaşma bulunmuyor. Fakat bu anlaşma olsa dahi, CFIUS’un Qualcomm’u kolay kolay Broadcom’a teslim etmeye niyeti yokmuş gibi görünüyor.

Konsollar oyun sektörünün önünün tıkıyor