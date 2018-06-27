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Qualcomm işlemci bombasını patlattı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.06.2018 18:44 | Son Güncelleme

Qualcomm, MWC Shanghai 2018 etkinliğinde 2019’un orta seviye akıllı telefonlarında kullanılacak yeni işlemcilerini tanıttı. Qualcomm, tanıtım kapsamında Snapdragon 429, Snapdragon 439 ve Snapdragon 632 olmak üzere üç yeni işlemcinin duyurusunu gerçekleştirdi.

Qualcomm işlemci bombasını patlattı!

Qualcomm işlemci denilince akla gelen ilk şirketlerden biri. Geçtiğimiz dönemde mobil taraftaki başarısını Windows 10’lu bilgisayarlara taşıyan Qualcomm, Snapdragon 400 ve Snapdragon 600 serisi işlemcilerini resmen yeniledi.

QUALCOMM SNAPDRAGON 429, SNADRAGON 439 ve SNAPDRAGON 632’Yİ TANITTI

Snapdragon 425’in yeni nesli Snapdragon 429, gücünü 1.95 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A53 çekirdeğinden alıyor. 8 Megapiksel + 8 Megapiksel çift kamera tasarımını destekleyebilen Snapdragon 429, eskiye kıyasla yüzde 25 daha performanslı olarak çalışıyor ve buna rağmen daha az güç tüketiyor. Snapdragon 429 HD+ çözünürlüğündeki ekranlarda kullanılabiliyor. Yeni işlemci, 18:9 ekranlara da desteğini sağlıyor. Gelelim Snapdragon 439’a.

SNAPDRAGON 439 ÖZELLİKLERİ

Qualcomm’un sekiz çekirdekli orta seviye işlemcisi Snapdragon 439, küçük kardeşi 429 ile benzerlikler taşıyor. Snapdragon 429 gibi Cortex A53 çekirdeklerini kullanan Snapdragon 439’un çekirdeklerinin 4 tanesi 1.95 GHz hızında, 4 tanesi de 1.45 GHz hızında çalışıyor. 429’a nazaran FHD+ çözünürlükteki ekranlara da destek veren 439, küçük kardeşi gibi 8 Megapiksel + 8 Megapiksel çift kamera tasarımına izin veriyor.

600 SERİSİ İŞLEMCİLER SNAPDRAGON 632 İLE GÜÇLENDİ

Snapdragon 632, 400 serisinden ayrılan ve orta üst seviyeye hitap eden bir işlemci olarak öne çıkıyor. İçerisinde 1.8 GHz hızında çalışan 8 adet Kryo 250 çekirdeği bulunan Snapdragon 632, Snapdragon 439 gibi FHD+ çözünürlükte çalışabiliyor. Kamera tarafında ise 13 Megapiksel + 13 Megapiksel çift kamera tasarımına destek verebiliyor.

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Şu aralar pek talep gören orta seviye akıllı telefonlara güç verecek olan yeni işlemciler önümüzdeki günlerde yüzlerce akıllı telefonun tam kalbinde yer alacak. Yeni işlemcileri Xiaomi’den ASUS’a birçok Android üreticisinin kullanması bekleniyor.

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Qualcomm snapdragon 429 snapdragon 439 snapdragon 632

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