Qualcomm’un giriş seviyesindeki çipleri elinde kaldı

Akıllı telefon pazarındaki muazzam rekabet, fiyatların da makul seviyelere düşmesine zemin hazırlıyor. Özellikle Çinli akıllı telefon üreticilerinin orta ve üst segmentteki uygun fiyatlı cihazları sayesinde, sektördeki rekabet hat safhaya ulaşmış durumda. Peki bu rekabetin artması en çok kimi sevindiriyor? Tabi ki üstün özelliklere sahip cihazları, uygun fiyattan satın alma fırsatı bulan kullanıcıları. Fakat rekabet ile düşen fiyatlar sektördeki bazı isimleri de rahatsız etmiş durumda. Bunlardan birisi de yonga seti üreticisi olan Qualcomm.
Bilindiği üzere Qualcomm akıllı telefon pazarındaki pek çok üreticiye yonga seti tedarik ediyor. Amerikalı üreticinin Snapdragon markası altında çıkardığı yonga setlerinden 2XX ve 4XX serisi giriş segmentine, 6XX ve 7XX serisi orta segmente, 8XX serisi ise üst segment modellere hitap ediyor.
Orta segmentteki modellerin düşük fiyatla satışa sunulması sonucu, giriş segmentindeki modellere ilgi azalmış durumda. Doğal olarak giriş segmentindeki modeller satılmayınca, üreticiler de bu seviyedeki modellerin üretim bandını durdurma kararı aldılar.
Sonuç olarak üretim durduğu için Qualcomm’un elindeki giriş segmentine hitap eden çipler de şirketin deposunda kaldı.
Her ne kadar Android Go cihazları için SD 429 ve SD 439 yonga setleri tercih ediliyor olsa da bu saatten sonra SD 2XX kullanan yeni bir akıllı telefon görmek pek de mümkün değil diyebiliriz.
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