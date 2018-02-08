Qualcomm’un kapısını bir kez daha çaldı

Qualcomm açısından 2017’nin pek de parlak geçtiği söylenemez. Keza Apple ile yaşanan modem krizi bir yana, şirketin aleyhine açılan antitröst davaları da Qualcomm’un zor günler geçirmesine neden olmuştu.

Broadcom, tüm bu olumsuz etkenleri göz önünde bulundurarak, Qualcomm’un mevcut pazar değerinin bir kaç dolar üzerinde bir meblağ ile şirketin kapısını çalmıştı. Yatırımcılar 2016’da şirket hisselerinin 80 doları gördüğünü belirterek bu teklifin reddedilmesini talep etmişti.

Qualcomm’dan vazgeçmeyen Broadcom’un bu sefer çok daha cazip bir teklifle Amerikalı yonga seti üreticisinin kapısını çaldığı ortaya çıktı. Şirketten yapılan resmi açıklamada Broadcom’un her bir Qualcomm hissesi için 82 dolar ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Bu yeni teklif, hali hazırda Qualcomm’un şimdiye kadar ulaştığı en yüksek değerin bile üzerinde. Kaldı ki Qualcomm gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan Apple’ı da Intel’e kaptırmış durumda. Yani Amerikalı şirketin hisse bazında tekrardan 80 doları görmesi, kısa süre içerisinde pek de mümkün olmayabilir.

İşte tam olarak da bu sebepten ötürü, Broadcom tarafından yapılan teklifin oldukça cazip durduğunu belirtmek gerekiyor. Eğer büyük bir aksilik olmazsa, bu sefer Qualcomm’un Broadcom’un çatısı altına girmesi pek de sürpriz olmayacaktır.

Nokia Satışları Hızla Artıyor