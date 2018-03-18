Qualcomm’un şarj teknolojisini sadece bir akıllı telefon kullanmış! İşte listedeki ilk ve tek akıllı telefon

Qualcomm Snapdragon serisi işlemcileri ile piyasada çok iyi dikiş tutturdu. Hele ki iş akıllı telefon işlemcilerine gelince Qualcomm tek kelime ile rakipsiz. Ancak iş üst Snapdragon işlemcilerde bulunan hızlı şarj teknolojisi Quick Charge 4.0’a gelince ortaya çıkan rakamlar Qualcomm’u mutlu edecek gibi değil.
QUALCOMM’UN QUİCK CHARGE 4.0’I BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Amerikalı firma, bugün yayınladığı rapor ile birlikte Quick Charge 4.0 teknolojisi hakkında bilgiler verdi. Qualcomm’un paylaştığı bilgilere göre, Quick Charge 4.0 teknolojisini sadece Razer firması, oyuncular için tasarladığı akıllı telefonu Razer Phone için kullandı. Razer dışında ZTE, Nubia Z17 modeli ile Quick Charge 4.0 teknolojisini kullandı ancak nedendir bilinmez Qualcomm ZTE Nubia Z17’yi listeye dahil etmedi. Ne olursa olsun, Razer Phone’un 1 Kasım tarihinde satışa çıktığını ve o tarihten beri birçok akıllı telefonun duyurulduğunu hesaba katarsak durum pek iç açıcı değil. Ancak Qualcomm’un gelecek adına bildiği çok önemli şeyler var.
QUİCKCHARGE 4.0 YAYGINLAŞACAK
Qualcomm, duyurulmasının üstünden aylar geçmesine rağmen Quick Charge 4.0’ın benimsenmediğini kabul etti ve önümüzdeki aylarda duyurulacak telefon modellerinin Quick Charge 4.0’ı destekleyeceğinin müjdesini verdi. Bu telefonların arasında LG’nin önümüzdeki aylarda duyurusunu yapacağı LG G7’nin de olması bekleniyor. Qualcomm’un çalışmasıyla birlikte Quick Charge teknolojisinin yaygınlaşması öngörülüyor.
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