Qualcomm yerine Intel’i tercih edecek

Hali hazırda Apple ya da Qualcomm cephesinden yapılmış net bir açıklama yok. Fakat Apple’a yakın isimlerden biri olan Ming Chi-Kuo bu konuda önemli söylemlerde bulundu. Kuo, Apple’ın 2018’de satışa sunacağı iPhone modelleri için modem tarafında Intel ile el sıkışacağını belirtti.
Kuo, Apple cephesinin Qualcomm’un hareketlerinden rahatsız olduğunu ve bu sebepten ötürü bu firma ile ticari konularda daha fazla diyalog kurmak istemediği belirtiliyor.
Elbette bu durum Apple ile Qualcomm arasındaki iş ilişkisinin tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Keza Apple analistinin belirttiğine göre, eğer Amerikalı yonga seti Apple’a açmış olduğu patent davalarını geri çekerse, işbirliği devam edebilirmiş.
Fakat şu anki çerçevede, Qualcomm’un böyle bir şeye pek de sıcak bakmayacağını söylemek mümkün. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Appe ve Qualcomm’un arasındaki gizli anlaşmalar su yüzüne çıkmış ve Avrupa birliği yonga seti üreticisine hatırı sayılır bir ceza kesmişti.
İkili arasındaki restleşme bu düzeydeyken, iki taraftan da geri adım gelmesi pek de olağan görünmüyor.
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