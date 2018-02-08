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Qualcomm yerine Intel’i tercih edecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 08.02.2018 16:23 | Son Güncelleme

2017’ye damga vuran olaylardan birisi de Apple ve Qualcomm arasındaki restleşme olmuştu. İki şirket arasında bu restleşmede en çok zarar gören taraf ise hiç şüphesiz Qualcomm’du. Keza Apple’ın önümüzdeki dönemde modem tarafında farklı firmalarla işbirliği yapacağını açıklaması bile, Amerikalı yonga seti üreticisinin hisse değerlerini olumsuz yönde etkilemeye yetmişti.

Qualcomm yerine Intel’i tercih edecek

Hali hazırda Apple ya da Qualcomm cephesinden yapılmış net bir açıklama yok. Fakat Apple’a yakın isimlerden biri olan Ming Chi-Kuo bu konuda önemli söylemlerde bulundu. Kuo, Apple’ın 2018’de satışa sunacağı iPhone modelleri için modem tarafında Intel ile el sıkışacağını belirtti.

Kuo, Apple cephesinin Qualcomm’un hareketlerinden rahatsız olduğunu ve bu sebepten ötürü bu firma ile ticari konularda daha fazla diyalog kurmak istemediği belirtiliyor.

Elbette bu durum Apple ile Qualcomm arasındaki iş ilişkisinin tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Keza Apple analistinin belirttiğine göre, eğer Amerikalı yonga seti Apple’a açmış olduğu patent davalarını geri çekerse, işbirliği devam edebilirmiş.

Fakat şu anki çerçevede, Qualcomm’un böyle bir şeye pek de sıcak bakmayacağını söylemek mümkün. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Appe ve Qualcomm’un arasındaki gizli anlaşmalar su yüzüne çıkmış ve Avrupa birliği yonga seti üreticisine hatırı sayılır bir ceza kesmişti.

İkili arasındaki restleşme bu düzeydeyken, iki taraftan da geri adım gelmesi pek de olağan görünmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Qualcomm Intel

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