Qualcomm yine yaptı yapacağını

2017’de en çok konuşulan konulardan birisi de Amerikalı yonga seti üreticisi Qualcomm’un aldığı cezalardı. Özellikle akıllı telefonlar için ürettiği çiplerde sektörü tekeline almaya çalışan şirket, antitröst yasalarını ihlal ettiği için milyonlarca dolar cezaya çarptırılmıştı.

Tayvan Adil Ticaret Komisyonu da Amerikalı yonga seti üreticisine 778 milyon dolarlık bir fatura çıkarmıştı. Fakat ikili arasında süren diyaloglar çerçevesinde bu ceza 93 milyon dolara kadar indirildi. Tayvan Adil Ticaret Komisyonu, Amerikalı yonga seti üreticisinden paranın geri kalanını ise yatırım sözü karşılığında temin edecek.

Qualcomm’dan 700 milyon dolarlık yatırım



Başka bir değişle Qualcomm, Tayvan’a 700 milyon dolarlık bir yatırımda bulunacak. Bu yatırımın önemli bir kısmı şirket tarafından Tayvan’da kurulacak olan üretim tesislerine aktarılacak. Geri kalan kısmı ise yerel üniversitelere yönelik sübvansiyonlar ve 5G üzerine çalışmalar yürüten start-up projelerine aktarılacak.

Sonuç olarak bu işten en karlı çıkanın Tayvan ekonomisi olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak düşündüğümüzde, Qualcomm 700 milyon doları Tayvan ekonomisi için hibe edecek gibi görünüyor.