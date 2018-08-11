HABER

Qualcomm yine yaptı yapacağını

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

Çip sektörünün önemli isimlerinden biri olan Qualcomm, antitröst yasalarına aykırı davrandığı için büyük cezalar ödemek zorunda kaldı. İşte detaylar.

Qualcomm yine yaptı yapacağını

2017’de en çok konuşulan konulardan birisi de Amerikalı yonga seti üreticisi Qualcomm’un aldığı cezalardı. Özellikle akıllı telefonlar için ürettiği çiplerde sektörü tekeline almaya çalışan şirket, antitröst yasalarını ihlal ettiği için milyonlarca dolar cezaya çarptırılmıştı.

Tayvan Adil Ticaret Komisyonu da Amerikalı yonga seti üreticisine 778 milyon dolarlık bir fatura çıkarmıştı. Fakat ikili arasında süren diyaloglar çerçevesinde bu ceza 93 milyon dolara kadar indirildi. Tayvan Adil Ticaret Komisyonu, Amerikalı yonga seti üreticisinden paranın geri kalanını ise yatırım sözü karşılığında temin edecek.

Qualcomm’dan 700 milyon dolarlık yatırım

Başka bir değişle Qualcomm, Tayvan’a 700 milyon dolarlık bir yatırımda bulunacak. Bu yatırımın önemli bir kısmı şirket tarafından Tayvan’da kurulacak olan üretim tesislerine aktarılacak. Geri kalan kısmı ise yerel üniversitelere yönelik sübvansiyonlar ve 5G üzerine çalışmalar yürüten start-up projelerine aktarılacak.

Sonuç olarak bu işten en karlı çıkanın Tayvan ekonomisi olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak düşündüğümüzde, Qualcomm 700 milyon doları Tayvan ekonomisi için hibe edecek gibi görünüyor.

Açık konuşmak gerekirse yabancı bir yatırımcının, herhangi bir ülke için 700 milyon dolarlık yatırım kararı alması, muazzam bir olgu.

Öte yandan yonga seti sektörünün dev ismi için Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu’nun 927 milyon dolar, Avrupa Komisyonu’nun ise 1.2 milyar dolar ceza kestiğini hatırlatalım.

Ekranı ikiye bölerek birden fazla uygulama çalıştırın

PARTNERÇalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileriÇalışanlar için kilo vermeye yardımcı pratik kahvaltı önerileri
Fortnite Android betası için cihaz listesi yayınlandı!Fortnite Android betası için cihaz listesi yayınlandı!
PS4 Pro 500 milyon özel sürümü geliyor!PS4 Pro 500 milyon özel sürümü geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Qualcomm Tayvan

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

Mehmet Ali Erbil'den 'dolar' paylaşımı

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İlginizi Çekebilir

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!

WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meizu 16X daha mütevazı özelliklerle geliyor

Meizu 16X daha mütevazı özelliklerle geliyor

God of War için önemli güncelleme

God of War için önemli güncelleme

Fortnite Android betası için cihaz listesi yayınlandı!

Fortnite Android betası için cihaz listesi yayınlandı!

PS4 Pro 500 milyon özel sürümü geliyor!

PS4 Pro 500 milyon özel sürümü geliyor!

Yüz tanıma yerine, ekran altı parmak izi okuyucusu gelecek

Yüz tanıma yerine, ekran altı parmak izi okuyucusu gelecek

Yapay zeka destekli 3 kameralı özel sistem

Yapay zeka destekli 3 kameralı özel sistem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.