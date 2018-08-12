Rage 2'den yeni oynanış videosu paylaşıldı!

Avalanche Studios ve ID Software iş birliği ile geliştirilen, Bethesda tarafından ise yayıncılığı yapılan birinci şahıs aksiyon macera oyunu RAGE 2 için yeni oynanış görüntüleri paylaşıldı.
Bethesda, QuakeCon 2018 etkinliği kapsamında RAGE 2 için yaklaşık 9 dakika süren bir oynanış fragmanı yayınladı.
ID Software ve Avalanche Studios’un ortak çalışması sonucunda ortaya çıkan RAGE serisinin yeni oyunu RAGE 2, renkli dünyası ve dinamik oynanış tarzıyla oyunseverleri coşturmaya hazırlanıyor. İlk oyunu ile oyuncuların ağzında tadımlık bir iz bırakan yapım, yeni oyunuyla bu özlemi ortadan kaldıracak gibi duruyor. Gelelim oyunun konusuna.
Rage 2'den yeni oynanış videosu!
Oynanış videosu için tıklayınız
Boş arazinin son korucusu olan Walker karakterine hayat verdiğimiz oyunda, vahşi manzaraları, oldukça güçlü mutantları ve Otorite’nin baskıcı yönetimine karşı çıkabilmek için bir dizi güçlü silah ve eşsiz Nanotrite yeteneklerini kullanarak, çeşitli zorluklara meydan okuyarak bölgeleri aşmamız gerekecek.
RAGE 2, çılgın oynanışı, benzersiz açık dünyası, araç mücadeleleri ve güçlendirilebilir silahları ile aynı zamanda birinci şahıs bakış açısını kullanarak gönlümüzü fethetmeye geliyor.
Son olarak RAGE 2 ‘nin, 2019 baharında oyuncular ile buluşması bekleniyor. Henüz resmi bir çıkış tarihi bizlerle paylaşılmış değil.
Kaynak: Teknolojioku
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