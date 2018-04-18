Raspberry Pi zero için yeni bir güncelleme geldi

Bu yıl ise Google, AIY projesine görüş kiti ve konuşma kiti ekleyerek geliştirmeye devam etti. Yenilenen AIY projesi, içerisine daha önceden SDcard içerisine yüklenmiş yazılıma sahip olan Raspberry Pi zero devresi ve maket yapımı için devre elemanından oluşmakta. Yenilenen yazılım içinde ise artık Görüş kiti yani kamera erişimi modülü ve Konuşma kiti yani akıllı hopörler kitine erişim mevcut. Yeni başlayanlar için oldukça güzel bir fırsat.

İçerisinde bulunan yazılım sayesinde devre ile yapılan akıllı maketin kamerasına gösterdiğiniz nesneleri kolayca tanıtabilir ve kendisiyle bir arkadaş gibi konuşabilirsiniz. Rasperry Pi devresine Linux sisteme sahip bilgisayar üzerinden erişerek klavye ve mouse ile yönetebilirsiniz.

Google, makine öğrenmesi alanında oldukça farklı alanlara yönelme eğiliminde. Yeni geliştirdiği Tensorflow.js ile bilgisayarda da kamera ve ses sistemine erişim sağlayarak yapay zeka modüllerini kullanabilmenize olanak sağlıyor. Böylece akıllı kitiniz yanınızda bile olmadan bilgisayar ekranı üzerinden onu eğitebileceksiniz.

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