Razer Atheris inceleme

Razer Atheris’in kutusunu açtığımızda, bizi mouse ve iki adet kalem pil karşılıyor. Mouse’un arka tarafında ufak bir tırnak alanı yer alıyor ve böylece mouse’un aynı zamanda kapak görevi gören üst kısmını açabiliyoruz. İki pili taktıktan sonra yine iç kısımda yer alan USB alıcıyı çıkarıyor ve PC’mize yerleştiriyoruz. Mouse’un alt kısmına baktığımızda, Bluetooth ve 2.4GHz modları bulunuyor. Aktifleştirdiğimizde kısa sürede mouse’u kullanmaya başlayabiliriz.

Tasarım

Razer Atheris, oldukça ufak boyutlarda, piller hariç olarak 66 gram ağırlığında. Bir çanta gözünde, hatta ceket cebinizde bile taşıyabilirsiniz. Tasarım itibarıyla ürünü hem sağ hem de sol elinizle kullanabilirsiniz ama sol tarafta konumlandırılan çift yan tuş (Genelde sayfalar arası ileri ve geri için kullanılıyor) sebebiyle ürünü sağ elde kullanabilmek daha kolay. Ufak boyutları sayesinde zaten avucunuzda kavrıyorsunuz ve yanlardaki mat plastik tasarım sayesinde tutuş kabiliyetiniz artıyor. Orta kısımda yer alan tekerlek ve hemen üzerindeki DPI çözünürlük değiştirme tuşu sayesinde kullanım performansı daha da artıyor.