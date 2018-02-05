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Razer Atheris inceleme

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 05.02.2018 17:03 | Son Güncelleme

Genellikle oyunculara yönelik hazırladığı ürünlerle tanınan Razer Atheris isimli bu mini boyutlardaki mouse’unda mobil kullanımı ön plana almış.

Razer Atheris inceleme

Razer Atheris’in kutusunu açtığımızda, bizi mouse ve iki adet kalem pil karşılıyor. Mouse’un arka tarafında ufak bir tırnak alanı yer alıyor ve böylece mouse’un aynı zamanda kapak görevi gören üst kısmını açabiliyoruz. İki pili taktıktan sonra yine iç kısımda yer alan USB alıcıyı çıkarıyor ve PC’mize yerleştiriyoruz. Mouse’un alt kısmına baktığımızda, Bluetooth ve 2.4GHz modları bulunuyor. Aktifleştirdiğimizde kısa sürede mouse’u kullanmaya başlayabiliriz.

Tasarım

Razer Atheris, oldukça ufak boyutlarda, piller hariç olarak 66 gram ağırlığında. Bir çanta gözünde, hatta ceket cebinizde bile taşıyabilirsiniz. Tasarım itibarıyla ürünü hem sağ hem de sol elinizle kullanabilirsiniz ama sol tarafta konumlandırılan çift yan tuş (Genelde sayfalar arası ileri ve geri için kullanılıyor) sebebiyle ürünü sağ elde kullanabilmek daha kolay. Ufak boyutları sayesinde zaten avucunuzda kavrıyorsunuz ve yanlardaki mat plastik tasarım sayesinde tutuş kabiliyetiniz artıyor. Orta kısımda yer alan tekerlek ve hemen üzerindeki DPI çözünürlük değiştirme tuşu sayesinde kullanım performansı daha da artıyor.

Bu kez oyunlar değil, taşınabilirlik ön planda

Dual 2.4GHz ve Bluetooth düşük enerji teknolojilerine destek veren mouse, gerçek 7200 DPI optik sensöre sahip. Tabii hem mouse’un üzerinde yer alan tuş hem de Razer’ın yazılımı sayesinde seviyeleri değiştirebiliyorsunuz.

Oldukça kompakt bir tasarımı olan ürün, aynı zamanda farklı zeminlerde oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Zaten böyle olması gerekirdi, çünkü mobilite önceliği olan, genellikle de öğrenciler ve profesyonellern tercih edebileceği bir ürün olduğu için hemen her ortama uyum sağlayabilmesi gerekli. Razer Atheris, gelişmiş frekans teknolojisi sayesinde bağlantı donmalarına ve kopukluklara izin vermeden işlemlerinizi kesintisiz halletmenize imkan sunuyor.

İki pil ile yaklaşık 350 saatlik kullanım

Razer Atheris, iki kalem pille yaklaşık 350 saatlik kullanım sunuyor. Baktığımızda bu da aslında oldukça iyi bir rakam. Aylarca pil sorunu yaşamadan mouse’unuzu çantanızda taşıyabilirsiniz.
Tabii mobilite ön planda dedik ama oyunlarda da iyi bir performansı olduğunu söylemeliyiz. Tabii online oyunlarda, gerçek oyuncularla rekabette daha oyun öncelikli bir mouse tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Single player, yani tek kişilik oyunları göz önüne aldığımızda ise, Razer Atheris’in başarılı bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz.

Son sözlere gelecek olursak…

Razer Atheris, minimal tasarımlarda, mobil kullanıma uygun, uzun pil ömrü ve performanslı yapısıyla dikkat çekiyor. Ürün, ülkemizde 240 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
razer atheris teknoloji

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