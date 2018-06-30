Razer Goliathus Chroma’ya yakından bakıyoruz

Öncelikle, Razer Goliathus Chroma’nın kumaş yüzeyinin oldukça yumuşak ve kırışık karşıtı bir yapıda olduğunu, dolayısıyla mouse hareketlerinizde en ufak sekteye dahi izin vermeden akıcı deneyimler sunduğunu söylemeliyiz. Tabii bunda kauçuk yapıdan oluşan ve sağlam bir tutuş hissi sunan alt tabakanın da payı büyük.
Razer Goliathus Chroma inceleme
Ürünü USB bağlantı aracılığıyla PC’nize takıyor ve anında kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Pad’in sol üst kısmında yer alan bölgede isterseniz mouse’unuzun kablosunu yerleştirerek daha stabil bir kullanım deneyimi yaşayabilirsiniz. Tabii su sıçraması ve ufak tefek sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz dikey olarak rulo haline getirebilir ve yanınızda da rahatlıkla taşıyabilirsiniz.
Razer Goliathus Chroma’yı diğer yumuşak mouse pad’lerden ayıran en ciddi fark, yanlardan pad’i saran aydınlatma sistemi. Razer’ın aydınlatma teknolojisine destek veren ve dolayısıyla uygulama yardımıyla 16.8 milyon renk arasında seçimler yapabildiğiniz ürün, aynı zamanda klavye ve mouse’unuzla da uyumlu olmaya kararlı. Eğer isterseniz Razer klavye, Razer mouse ve mouse pad’inizi aynı ışıklandırma düzeyinde ayarlayabilir, isterseniz de hepsine farklı ışıklandırma seçenekleri atayabilirsiniz. Farklı tipte mouse’lar ve sensörler için optimize edilen pad, size yüksek performans sunuyor.
Kablo hariç yaklaşık 230 gram ağırlığındaki ürün, yaklaşık 36cm uzunluğunda ve yaklaşık 26cm genişliğinde. Baktığımızda bu değerlerin pek çok oyuncu için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Yine de, “Bana daha büyük bir alan gerekiyor” diyorsanız, Goliathus Extended Chroma’a göz atabilirsiniz. Bu ürün de yaklaşık 30cm genişliğinde ve 92 cm uzunluğunda.
Son sözlere gelecek olursak, Goliathus Chroma’ın hem şık göründüğünü hem de kullanışlı olduğunu söylemeliyiz. Eğer bir Razer kullanıcısı iseniz, klavye ve mouse’unuz için bundan daha güzel bir arkadaş olamaz herhalde. Ürün, ülkemizde 180 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
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