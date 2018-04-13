Razer Naga Trinity : Klavyenin rolünü çalıyor

Razer Naga Trinity, kablo hariç olarak yaklaşık 120 gram ağırlığında, oldukça sağlam bir tutuş hissine sahip. Mouse tasarımında kullanılan malzeme ve avuçta rahat bir kavrama için hazırlanan tasarım çizgileri, oyunlarda sizi “ayakları yere basan” bir kahramana dönüştürebilir diyebiliriz. Tabii tasarım noktasında “ihtiyaca göre değiştirilebilir tuş takımları” önemli, az evvel de bahsettiğimiz gibi. Mouse’un kutusunda bir tanesi normal, diğer ikisi de ekstrem tuş kombinasyonlarından oluşmak üzere değiştirilebilir toplamda 3 tuş takımı sistemi var. Razer ile programlanabilir toplamda 19 tuş geliyor. Sanki mini bir klavye yahu: Razer Naga Trinity



Aşağıdaki görselde de gördüğünüz üzere, eşine az rastlanır fırsatlarınız var diyebiliriz.

Görselde yer alan 3 numaradan başlayacak olursak, klasik gaming mouse performansı için en çok tercih edilen tuş formlarından diyebiliriz. Özellikle FPS oyunlarında rahatlıkla hareket edebilirsiniz. 2 numaralı seçenek ise, MOBA ve MMO türü oyunlarda hızlıca hareket edebilmeniz; silah, ekipman ve özel güçleriniz arasında kolaylıkla geçiş yaparak klavyeye daha az ihtiyaç duymanız adına özel bir çözüm.

1 numaralı seçenek ise, açıkçası adeta bir telefon tuş takımını andırıyor ve kullanılması en karışık olan seçenek. En azından kendi deneyimlerimiz sonucunda diğer iki seçeneğe göre bu tuş takımına alışmak biraz zaman alabilir. Tüm tuş takımları mıknatıslı alanları sayesinde mouse’a kolaylıkla takılıp çıkarılabiliyor. Ayrıca tuşların adınlatma sistemine sahip olduğunu ve hem aydınlatma sisteminin hem de tuş görevlerinin istenildiği gibi özelleştirilebildiğini söyleyelim. 5G Optik sensör ve 16.000DPI değeriyle bir Ferrari hissi



Ürün, sektörün en hızlı sensörlerinden bir tanesine sahip ve en ufak bir gecikme yaşamadan sonuçlar alabiliyorsunuz. Tabii online oyunlarda net çözümler arıyorsanız internet bağlantı hızınızın da iyi olması şart. Son incelemelerimizde olduğu gibi bu üründe de Doom 2016 ve Quake Champions gibi oyunları oynadık. Doom’un arcade modu oldukça hızlı ve bu tip bir mouse ile adeta oyunun keyfine keyif katılıyor. Quake Champions gibi hızlı bir e-spor oyununda da Razer Naga Tirinity’nin katkısı büyük. Yine DOTA 2 ve League of Legends gibi oyunlar için bu ürünü tercih edebilirsiniz.