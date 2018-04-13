Razer Naga Trinity : Klavyenin rolünü çalıyor

Razer Naga Trinity, kablo hariç olarak yaklaşık 120 gram ağırlığında, oldukça sağlam bir tutuş hissine sahip. Mouse tasarımında kullanılan malzeme ve avuçta rahat bir kavrama için hazırlanan tasarım çizgileri, oyunlarda sizi “ayakları yere basan” bir kahramana dönüştürebilir diyebiliriz. Tabii tasarım noktasında “ihtiyaca göre değiştirilebilir tuş takımları” önemli, az evvel de bahsettiğimiz gibi. Mouse’un kutusunda bir tanesi normal, diğer ikisi de ekstrem tuş kombinasyonlarından oluşmak üzere değiştirilebilir toplamda 3 tuş takımı sistemi var.
Razer ile programlanabilir toplamda 19 tuş geliyor. Sanki mini bir klavye yahu: Razer Naga Trinity
Aşağıdaki görselde de gördüğünüz üzere, eşine az rastlanır fırsatlarınız var diyebiliriz.
Görselde yer alan 3 numaradan başlayacak olursak, klasik gaming mouse performansı için en çok tercih edilen tuş formlarından diyebiliriz. Özellikle FPS oyunlarında rahatlıkla hareket edebilirsiniz.
2 numaralı seçenek ise, MOBA ve MMO türü oyunlarda hızlıca hareket edebilmeniz; silah, ekipman ve özel güçleriniz arasında kolaylıkla geçiş yaparak klavyeye daha az ihtiyaç duymanız adına özel bir çözüm.
1 numaralı seçenek ise, açıkçası adeta bir telefon tuş takımını andırıyor ve kullanılması en karışık olan seçenek. En azından kendi deneyimlerimiz sonucunda diğer iki seçeneğe göre bu tuş takımına alışmak biraz zaman alabilir.
Tüm tuş takımları mıknatıslı alanları sayesinde mouse’a kolaylıkla takılıp çıkarılabiliyor. Ayrıca tuşların adınlatma sistemine sahip olduğunu ve hem aydınlatma sisteminin hem de tuş görevlerinin istenildiği gibi özelleştirilebildiğini söyleyelim.
5G Optik sensör ve 16.000DPI değeriyle bir Ferrari hissi
Ürün, sektörün en hızlı sensörlerinden bir tanesine sahip ve en ufak bir gecikme yaşamadan sonuçlar alabiliyorsunuz. Tabii online oyunlarda net çözümler arıyorsanız internet bağlantı hızınızın da iyi olması şart.
Son incelemelerimizde olduğu gibi bu üründe de Doom 2016 ve Quake Champions gibi oyunları oynadık. Doom’un arcade modu oldukça hızlı ve bu tip bir mouse ile adeta oyunun keyfine keyif katılıyor. Quake Champions gibi hızlı bir e-spor oyununda da Razer Naga Tirinity’nin katkısı büyük. Yine DOTA 2 ve League of Legends gibi oyunlar için bu ürünü tercih edebilirsiniz.
Ve ve, isterseniz birkaç kelime de son yılların en popüler online oyunu PUBG hakkında edelim. Sektöre yeni bir soluk getiren ve peşi sıra benzer oyunların hazırlanmasına sebebiyet veren bu oyunda şans unsuru önemli olduğu kadar sabır ve hız da önemli. Örnegin yukarıdaki görselde yer alan iki numaralı seçenek ile PUBG’de ciddi bir avantaj elde edebilirsiniz.
Razer Synapse 3 (Beta) nedir, tekrar hatırlatalım…
Şu an beta aşamasında olan ve Razer’ın sitesinden ücretsiz olarak indirebildiğiniz bu program sayesinde gaming mouse’unuzu maksimum performansa eriştirebilir, tuş tercihleriniz ve ışıklandırma üzerine sayısız özelleştirme yapabilirsiniz. Ayrıca bulut depolama sayesinde özel profillerinizi farklı PC’lerde kullanma şansınız da var. Unutmadan, internet olmadığı durumlarda devreye mouse’unuzun kendi kayıt sistemi giriş yapıyor.
Son sözlere gelecek olursak Razer Naga Trinity…
Razer Naga Trinity, şu an piyasadaki en farklı gaming mouse’lardan bir tanesi. Değiştirilebilir 3 farklı tuş grubuna sahip olması cidden özel. Özellikle MOBA ve MMO oyuncularını hedefleyen mouse, aynı zamanda FPS oyunları için de güzel bir seçenek. Sağ el optimizasyonlu tasarımla gelmesi, sol el öncelikli kullanıcılar için sıkıntılar doğurabilir. Öte yandan, mouse’da takılıp çıkarılabilir ağırlık seçeneklerine de yer verilebilirdi.
Ürün, ülkemizde 550 – 650 TL fiyat aralığında satılıyor.
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