RAZER Ornata Chroma’ya yakından bakın

Öncelikle, Razer Ornata Chroma klavyeyi masanıza yerleştirdiğiniz gibi oldukça sağlam bir tutuş faktörüne kavuşuyorsunuz. En hareketli oyunlarda dahi kontrol merkeziniz zedelenmiyor. 950 gram ağırlığındaki klavyenin yanında bir de bileklerinizi rahatlıkla konumlandırabilmeniz için deri (gerçek deri değil) aparat geliyor. Mıknatıslı yapısıyla rahatlıkla klavyeyle bütünleştirebiliyorsunuz. Ayrıca tuşlar da ne çok yüksek ne de çok alçak. Tam orta şeker hazırlanmış ve böylece “tam kontrol” mümkün. Tuşların altında boylu boyunca konumlandırılan ve özelleştirilebilen keskin ışıklandırma faktörü de çok iyi. Mecha-Membrane tuşlar



Razer’ın patent için başvurduğu bu sistem, mekanik klavyelerdeki bildirim hassasiyetini yumuşak dokunuşlarla bir araya getiriyor.

Ürünün birçok oyuncu klavyesine kıyasla çok yumuşak dokunuşlara imkan sunduğunu, bunun yanında da çok yüksek bildirim kapasitesine sahip olduğunu söyleyelim. Parmaklarınız tuşların kıvrımlarıyla adeta bütünleşiyor ve bu konforu hissediyorsunuz. Ayrıca tuş sesleri oldukça az. Hele birçok gaming klavye ile kıyasladığımızda fazlasıyla sessiz olduğunu söyleyebiliriz.

Özelleştirilebilir yaklaşık 17 milyon renk seçeneği



Oyuncu klavyelerinde ışıklandırma önemlidir. Piyasadaki neredeyse bütün gaming klavyelerinde de bu tip sistemler mevcut, ama tabii Razer gibi üreticileri ön plana çıkaran bir takım unsurlar söz konusu. Örneğin Ortana Chroma’ya baktığımızda, karanlık ortamlarda dahi göz yormayan ve tuşların hatlarını belirgin bir şekilde ortaya koyabilen arka aydınlatma sistemi mevcut. İstenirse yaklaşık 17 milyon renk seçeneği üzerinden düzenlemeler de yapılabiliyor. İster belli bir tuş takımına özel renkler atayın, isterseniz de tüm klavyeyi renk cümbüşüne bağlayın. Ayrıca, oyunlardaki anlık değişimlere göre klavyedeki renkli bildirimler de atmosfere olumlu etki yapıyor diyebiliriz. Diyelim ki ölmek üzeresiniz, klavyenin kırmızı renk tonlarında yanıp söndüğüne tanıklık edebilirsiniz. Ve oyun!



Klavyeyi test ettiğim PC’mde son dönemin popüler oyunu Far Cry 5 ile işe başladım. Aynı anda birçok tuşa basmanız gerektiğinde ya da tuşlar arasında hızlı geçişler yapmanız gerektiğinde endişe etmenize gerek kalmayan bir performansı var ve bunun sonucunda Far Cry 5’te birçok bölgeyi rahatlıkla ele geçirebildim. Tabii bunda gaming mouse’umun ve bir nebze kendi becerimin de payı var