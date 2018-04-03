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Razer Phone’a yeni güncelleme geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

Oyun donanımı alanındaki ürünleri ile tanıdığımız Razer, geçtiğimiz sene akıllı telefon piyasasına da girmeye karar vermişti.

Razer Phone’a yeni güncelleme geldi

Oyun odaklı bir telefon geliştirdiğini açıklayan Razer, teknik donanımlar açısından üst seviyede olan ve firma ile aynı ismi taşıyan telefonunu 2017 son çeyreğinde satışa sunmuştu. İlk etapta yüksek fiyatından ötürü fazla talep görmeyen Razer Phone, yapılan indirimlerle birlikte satış rakamları bazında da olumlu dönütler almıştı.

Oyun odaklı olmasına rağmen, klasik kalın çerçeveli bir tasarım çizgisine sahip olan cihaz, ilk duyurulduğunda Android Nougat ile çıkacağı belirtilmişti. Nitekim Razer yetkilileri, Oreo güncellemesi için de söz vermişlerdi.

Nihayet verilen bu söz tutuldu. Razer’dan yapılan açıklamada, RazerPhone için yayınlanan güncelleme ile telefonun Android 8.1’e geleceği belirtildi. Güncellemenin bölgesel bazda yayınlanmaya başlayacağı ve en geç 1 ay içerisinde tüm Razer Phone sahiplerinin, güncellemeyi indirebileceği söyleniyor.

Razer oyun ekipmanları alanında geniş bir pazara hitap etse bile, aynı performansı akıllı telefon sektöründe gösteremedi. Bu sebepten ötürü Razer Phone’un oldukça kısıtlı bir kitleye hitap ettiğini söylemek, yanlış olmayacaktır. Basit bir örnek verecek olursak, Razer’ın oyun odaklı akıllı telefonu ülkemizde bile satışa sunulmuş değil. Dahası hiç bir ithalatçı da Razer’ı getirip Türkiye’de satma eğilimine  girmedi. Çünkü telefonun fiyatı yapılan indirimlere karşın hala piyasa ortalamasının üzerinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Razer Phone teknoloji

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