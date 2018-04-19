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Razer Phone ağını genişletiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.04.2018 13:54 | Son Güncelleme

Oyun ekipmanı sektörünün önemli isimlerinden biri olan Razer, geçtiğimiz yıl akıllı telefon pazarına da adım atmıştı. Razer, akıllı telefon pazarında kendi çizgisini yaratmak için kolları sıvamış ve Razer Phone ismini verdiği oyun odaklı mobil cihazını tanıtmıştı.

Razer Phone ağını genişletiyor!

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Razer Phone oldukça kısıtlı bir satış ağına sahipti. İlk etapta yalnızca Amazon.com ve Razer.com üzerinden satışa sunulan telefon, ardından Microsoft’un bazı online satış kanallarında da listelenmişti.

Kısa süre önce Xiaomi’nin Razer’a rakip olarak tanıttığı Black Shark’ın ardından, Amerika’lı üretici satış ağını genişletme kararı aldı. Piyasada artık sağlam bir rakibe sahip olan Razer, Best Buy ile yaptığı görüşmeler sonucunda, oyun odaklı akıllı telefonunun bu site üzerinden de satışa sunulacağını açıkladı.

Razer’a yakın bazı isimler, telefonun satış ağının önümüzdeki günlerde daha da genişleyeceğini ve bazı e-ticaret siteleriyle bölgesel bazda anlaşmalar imzalanacağını iddia ediyor. Bu Razer Phone’un bazı Avrupa ülkelerinde internet üzerinden satışa sunulabileceği manasına geliyor.

Elbette şunu da belirtmek gerekiyor. Hali hazırda Razer’ın oyun odaklı akıllı telefonu 699 dolarlık bir etikete sahip. Bu telefondan daha üstün özelliklerle tanıtılan Black Shark için ön görülen fiyat ise 500 dolar civarında. Arada hali hazırda 200 dolarlık bir fark mevcut. Dolayısıyla kullanıcıların ilk tercihi Razer yerine Black Shark olabilir. Yine de bu rekabetin kazananını zaman belirleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Razer Phone Xiaomi

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