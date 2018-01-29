Razer Wolverine Ultimate inceleme altında

Razer, Xbox One ve Windows 10 kullanıcılarına yönelik olarak ürettiği yeni gamepad’i Wolverine Ultimate ile yüksek oyun performansı vadediyor. Birçok oyuncuya göre Xbox One konsollarında kullanılan gamepad, şimdiye kadar tasarlanan en iyi gamepad’lerden bir tanesi. Yalnızca konsolda değil, PC’de de kullanabiliyorsunuz. Razer ise, yeni ürünü Wolverine Ultimate ile Xbox’ın resmi gamepad’ini egale ederek hakimiyeti ele geçirme düşüncesinde. Bunun için ciddi hamleleri söz konusu. İsterseniz detaylara birlikte bakalım…

RGB led aydınlatma ve hemen her yanı seri tuşlarla dolu tasarım

Razer Wolverine Ultimate’in kutusunu açtığımızda, bizi gamepad’de kullanabileceğimiz yedek tuşlar ve taşıma kılıfı karşılıyor. Kılıfın fermuarını açtığımızda da Ultimate gamepad’e merhaba diyoruz. Tabii bir de oldukça dayanıklı ve uzun USB bağlantı kablosu var.

Ürünü ilk kez aldığınızda, hafifliği dikkatinizi çekecektir. Xbox One’ın Elite gamepad’i 348 gram ağırlığındayken Razer’ın bu ürünü ise 260 gram ağırlığında. Gamepad’i kavradığınızda, mat ve sizi rahatsız etmeyen plastik tasarımı fark ediyorsunuz. Tuşların konumlandırılma sistemi, Xbox oyuncularına yabancı gelmeyecektir. Ek olarak, analog çubukları ve yön tuşlarını kutudan çıkan yedekleriyle değiştirebiliyorsunuz. Hem de çok kolay, çünkü basit bir manyetik sistem bulunuyor. Böylece tuşları çıkarıp takabiliyorsunuz.